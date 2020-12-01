Депутата Заксобрания Алтайского края оштрафовали за нарушение самоизоляции

Центральный районный суд Баранула привлёк к административной ответственности депутата Законодательного собрания Алтайского края, единоросса Николая Бушкова за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» вечером 30 ноября.

За правонарушение по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершённое при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих» (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ) Николаю Бушкову назначили штраф в размере 15 тыс. руб.

Материалы об административном нарушении поступили в Центральный районный суд ещё 18 ноября, следует из картотеки на сайте ведомства. Первое заседание состоялось 27 ноября, тогда Бушкова и признали виновным, назначив штрафные санкции.

Как сообщает агентство «Банфакс» со ссылкой на источники, 22 октября у Николая Бушкова выявили коронавирусную инфекцию, после чего ему предписали соблюдать режим самоизоляции по месту жительства. Однако 9 ноября депутата задержали инспекторы ГИБДД, которые проверяли соблюдение санитарных правил среди водителей вместе с сотрудниками Роспотребнадзора.

По информации источников агентства, Бушков мог нарушить самоизоляцию ради урегулирования ситуации, которая сложилась на подконтрольном ему ООО «Алтай-Форест» — парламентарий является гендиректором и единственным собственником предприятия. В октябре начальнику одного из производственных участков компании предъявили обвинение по уголовному делу о незаконных рубках.

По версии следствия, в 2018-2019 годах начальник участка организовал незаконные рубки более 500 кубометров зелёных насаждений. Он причинил ущерб министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края на 6,4 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что врезавшийся на автомобиле в дом сын вице-мэра Барнаула уволился после аварии.

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