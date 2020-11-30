Компания «Обувь России» проведёт ребрендинг

Совет директоров ПАО «Обувь России» одобрил проект ребрендинга известной группы компаний. Новое название ритейлера — OR GROUP.

Как сообщили в пресс-службе группы, проект ребрендинга был одобрен 30 ноября. Отмечается, что для организации это первое переименование за всю историю её существования.

В компании отмечают, что ребрендинг связан с новыми инициативами организации. Это, в частности, создание маркетплейса и выход в онлайн-торговлю.

«Цель ребрендинга — отойти от узкоспециализированного позиционирования компании как обувного ритейлера, поскольку бизнес группы значительно трансформировался, и компания развивает новые направления, выходящие за рамки fashion-сегмента. Сейчас группа делает ставку на универсальный розничный формат, офлайн-/онлайн-маркетплейс, интегрируется в логистическую инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли и развивает финансовые сервисы», — сообщили в пресс-службе группы компаний «Обувь России».

Предполагается, что с новыми инициативами группа в ближайшие пять лет существенно расширит ассортимент. Группа компаний также рассчитывает удвоить выручку и увеличить долю розничных онлайн-продаж до 50%.

«Наша задача — не фокусироваться на узкоспециализированном обувном рынке, а расширить рамки работы группы, что открывает новые возможности для роста, и донести эту идею до бизнес-сообщества. При этом мы сохраняем преемственность со старым названием, оставляя аббревиатуру ОР в основе нового наименования», — цитируют в пресс-службе директора группы компаний «Обувь России» Антона Титова.

Ребрендинг включит в себя переименование входящих в группу юридических лиц. Он пройдёт в два этапа. Сначала название сменит основная операционная компания группы – ООО «Обувь России», она станет ООО «ОР». Затем – головная компания, она переименуется из ПАО «ОР» на ПАО «ОР ГРУПП». Также будет обновлен тикер акций ПАО «ОР» на Московской бирже: компания сменит тикер OBUV на ORGG.

Напомним, в октябре о проведении ребрендинга объявил «Сибирский молл».

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