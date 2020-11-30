Новосибирский оперный театр заменил постановку «Щелкунчика» из-за коронавируса

Новосибирский театр оперы и балета отменил показ спектакля «Щелкунчик» с участием учеников Новосибирского хореографического училища, чтобы не подвергать риску здоровье юных артистов. Вместо него покажут другую версию постановки.

Об изменениях в репертуаре сообщили на сайте театра 30 ноября. Показы «Щелкунчика» запланированы на период с 15 по 19 декабря.

«К сожалению, мы вынуждены отменить показы балета «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена, чтобы не подвергать риску здоровье детей – учащихся Новосибирского хореографического училища, занятых в спектакле. По этой причине вместо ранее заявленных в афише с 15 по 19 декабря спектаклей «Щелкунчик» в редакции Василия Вайнонена состоятся показы балета «Щелкунчик» в постановке испанского хореографа Начо Дуато», — говорится в сообщении театра.

В пресс-службе театра подчеркнули: билеты, приобретённые на спектакль с 15 по 19 декабря, — действительны.

Напомним, в октябре артисты Новосибирского оперного театра уходили на карантин из-за коронавируса.

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