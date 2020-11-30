Больше половины новосибирских отраслей промышленности в пандемию нарастили объемы

Индекс промышленного производства в Новосибирской области за 10 месяцев текущего года снизился всего на 1% в сравнении с прошлогодними показателями.

Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области за 10 месяцев текущего года индекс промышленного производства в регионе составил 99% от прошлогоднего показателя.

Снизились добыча полезных ископаемых, за счет сокращения объемов нефти, газа и угля (89,4% к прошлогоднему уровню), а также обеспечение электроэнергией, газом и паром (98,1%). Выросли объемы обрабатывающих производств (101,4%), услуги водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов (109,2%).

В обрабатывающем производстве рост отмечен в 13 видах из 23. Лучше всего, с учетом пандемии, дела шли у предприятий, производящих текстиль (139,7%), медикаменты (126,4%), предприятий металлургии (117,3%), производителей компьютеров и электронно-оптических изделий (112,9%).

Что касается аутсайдеров, наиболее значительный спад продемонстрировало производство кокса и нефтепродуктов – 36,3% к аналогичному периоду 2019 года.

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