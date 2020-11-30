На прошлой неделе в Новосибирском государственном университете экономики и управления прошли выборы ректора. Большинством голосов им был избран первый проректор Павел Новгородов. Что ожидает вуз после вступления в должность нового руководителя – «Континенту Сибирь» рассказал председатель попечительского совета НГУЭУ Вячеслав Брюханов.

Как сообщил председатель попечительского совета Новосибирского государственного университета экономики и управления Вячеслав Брюханов, во время избирательной кампании кандидаты на должность ректора НГУЭУ представили свои программы дальнейшего развития образовательного учреждения.

«Концепция Павла Новгородова предполагала определенный форсаж с четкой программой действий по всем направлениям, где нужен прорыв. Это касалось и числа обучающихся, и диссертационной работы, и грантовой деятельности. То есть всех тех критериев успешности вуза, которые на сегодня предлагает министерство образования России. Второй кандидат, Олег Шерстобоев, предложил другую концепцию, ценность которой – в опоре на классические подходы к образованию. В его программе звучал акцент на изучение гуманитарных наук, сохранение сложившихся образовательных стандартов. Это, несомненно, создает некий комфорт для профессорско-преподавательского состава и исключает необходимость пересматривать действующие образовательные программы. Таким образом, выбор стоял между активными преобразованиями и стабилизацией на базовых ценностях вуза. Коллектив проголосовал за обновление и поиск нового пути», — рассказал подробности Вячеслав Брюханов.

Напомним, выборы нового ректора НГУЭУ прошли 26 ноября. В голосовании приняли участии делегаты из числа сотрудников и учащихся вуза. Из 110 проголосовавших 84 человека отдали свои голоса за Павла Новгородова. За второго кандидата, Олега Шерстобоева, проголосовал 21 делегат. Действующий ректор вуза Александр Новиков поддержал кандидатуру первого проректора Павла Новгородова.

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