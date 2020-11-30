Предприниматели обсудят работу во время пандемии на «Неделе бизнеса» в Новосибирске

В Новосибирске 30 ноября стартовала «Неделя бизнеса», организованная управлением предпринимательства и инвестиционной политики мэрии. Дискуссии пройдут в онлайн-формате, они будет транслироваться с четырёх площадок.

Как сообщается на странице «Городского центра развития предпринимательства» «ВКонтакте», мероприятие пройдёт в рамках Года предпринимательства в России и продлится до 3 декабря.

Представители бизнес-сообщества обсудят четыре темы: «Жизнь во время пандемии», «Гостеприимный Новосибирск – 2023», а также «DIGITAL в бизнесе». Кроме того, в рамках мероприятия состоится круглый стол «Бизнес и власть: время для эффективного взаимодействия», где предприниматели обсудят работу во время пандемии с чиновниками.

Одной из ключевых тем станет продвижение бизнеса в интернете и автоматизация работы с клиентами. Участники дискуссии также обсудят законодательство в сфере цифровых технологий.

Предполагается, что вместе с представителями власти предприниматели разработают план мероприятий по развитию туристической отрасли и усилению бренда Новосибирска. Кроме того, по итогам дискуссий планируется разработать «дорожную карту» по реализации выработанных решений и предложений.

Ранее сообщалось о том, что для театров и кинотеатров Новосибирской области установили новые предписания из-за коронавируса.

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