В ноябре 2020 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:
Пять самых читаемых материалов месяца
Источник сообщил о задержании директора новосибирского ООО «ГУМ»
В Новосибирске продолжаются задержания лиц, предположительно причастных к уголовному делу Олега Ярового. Как стало известно «Континенту Сибирь», в числе задержанных мог оказаться один из членов попечительского совета Фонда Дмитрия Башмакова, директор ООО «ГУМ» Дмитрий Куклин
Бывшая управляющая делами мэрии Бердска умерла в Новосибирской области
Руководитель бердского Городского центра культуры и досуга, бывшая управляющая делами мэрии Бердска Елена Исламова умерла в ночь на 12 ноября от продолжительной болезни, сообщает «Курьер. Среда. Бердск». Ей было 56 лет
Источник: В Новосибирске задержаны бывшие руководители прокуратуры
Источник «Континента Сибирь» сообщил о задержании экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и его коллеги Александры Авериной. Интерес силовиков к ним, предположительно, связан с уголовным делом в отношении бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового
Шесть женщин умерли в Новосибирской области из-за коронавируса
По данным оперативного штаба, 17 ноября в Новосибирской области выявили 20 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 1 311 – у детей. За сутки в регионе заболело 179 человек
Глава омского минздрава после скандала со скорыми пожаловалась на провокации
Омский министр здравоохранения Ирина Солдатова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором попросила жителей региона, ранее заявивших о проблемах с медпомощью и лекарствами, «не подливать масла в огонь и устраивать провокации»