В ноябре 2020 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:

Пять самых читаемых материалов месяца

Фото: bashmakovfond.ru

Источник сообщил о задержании директора новосибирского ООО «ГУМ»

В Новосибирске продолжаются задержания лиц, предположительно причастных к уголовному делу Олега Ярового. Как стало известно «Континенту Сибирь», в числе задержанных мог оказаться один из членов попечительского совета Фонда Дмитрия Башмакова, директор ООО «ГУМ» Дмитрий Куклин

Елена Исламова

Бывшая управляющая делами мэрии Бердска умерла в Новосибирской области

Руководитель бердского Городского центра культуры и досуга, бывшая управляющая делами мэрии Бердска Елена Исламова умерла в ночь на 12 ноября от продолжительной болезни, сообщает «Курьер. Среда. Бердск». Ей было 56 лет

Экс-прокурор Новосибирска отправлен в СИЗО

Источник: В Новосибирске задержаны бывшие руководители прокуратуры

Источник «Континента Сибирь» сообщил о задержании экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и его коллеги Александры Авериной. Интерес силовиков к ним, предположительно, связан с уголовным делом в отношении бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового

скорая

Шесть женщин умерли в Новосибирской области из-за коронавируса

По данным оперативного штаба, 17 ноября в Новосибирской области выявили 20 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 1 311 – у детей. За сутки в регионе заболело 179 человек

Фото: instagram.com/soldatova_doc

Глава омского минздрава после скандала со скорыми пожаловалась на провокации

Омский министр здравоохранения Ирина Солдатова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором попросила жителей региона, ранее заявивших о проблемах с медпомощью и лекарствами, «не подливать масла в огонь и устраивать провокации»

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