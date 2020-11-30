Новосибирским школьникам на «дистанционке» начали выдавать обеды на дом

Власти Новосибирска начали выдавать продовольственные пайки новосибирским школьникам из категории льготников, которые перешли на дистанционное обучение после осенних каникул. Продуктовые наборы они получат за период с 16 по 30 ноября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска 30 ноября, наборы продуктов получат ученики 6-10 классов из многодетных и малоимущих семей, а также школьники с инвалидностью, которые находятся на дистанционном обучении.

В ближайшее время власти назначат ответственных за обеспечение детей продуктами, определят график выдачи наборов и сформируют окончательный список наименований, которые в него войдут. Получать пайки будут родители или законные представители учеников. Отмечается, что процедура будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, после школьных каникул, которые закончились в Новосибирской области 16 ноября, на дистанционное обучение из-за коронавируса перевели учеников с 6 по 11 класс. Также, как рассказал министр образования региона Сергей Федорчук на очередном брифинге в ноябре, в ближайшее время власти рассмотрят вопрос о переводе девятиклассников на очное обучение.

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