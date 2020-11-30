27 ноября состоялось расширенное заседание Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», в ходе которого в состав Бюро СоюзМаш были избраны три новых участника. Одним из них стал председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

Встреча началось с избрания в состав Бюро Союза машиностроителей России новых членов: губернатора Тульской области Алексея Дюмина, генерального директора «Алроса» Сергея Иванова и председателя ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова.

«ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса страны активно взаимодействует со всеми участниками российского машиностроения и поддерживает предприятия высокотехнологичных отраслей, чтобы совместно пройти через те трудности, с которыми столкнулся весь мир», – подчеркнул Петр Фрадков. Он отметил важность деятельности СоюзМаша, который способствует созданию на базе отечественного машиностроительного комплекса конкурентоспособной и инновационной экономики России.

Ключевой темой встречи стала молодежная политика, поэтому отдельное внимание было уделено масштабному молодежному форуму «Инженеры будущего», Всероссийскому Форуму «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства», а также акции «Неделя без турникетов». Напомним, что СоюзМаш, кроме этих проектов, уже несколько лет проводит крупнейшую в стране олимпиаду «Звезда», в которой участвует 350 000 человек.

За все время проведения форума его участниками стали более 15 тыс. молодых специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Ежегодно в течение 12 дней около 1 500 молодых инженеров, конструкторов и технологов учатся у ведущих специалистов в области развития современных технологий. Возраст участников 20-35 лет.

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