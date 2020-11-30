30 ноября во время оперативного совещания с губернатором Новосибирской области глава минздрава озвучил текущие данные оперативного штаба по коронавирусу, а руководитель Роспотребнадзора назвал основной источник новых заражений COVID-19.

На сегодняшний день, по словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, ситуация с коронавирусом на сегодня стабильная, но режим повышенной готовности сохраняется. Суточный прирост заболевших снова опустился ниже отметки в 180 человек, за прошедшие сутки было зафиксировано 179 новых случаев. С начала пандемии в области было проведено 924179 тестов на COVID, из которых 22687 дали положительный результат. Выздоровело 18404 человека. При этом новых случаев гриппа на прошедшей неделе (также как и неделей ранее) выявлено не было. По ОРВИ министр отметил незначительное превышение эпидемического порога, но недельные темпы прироста также оказались отрицательными. Число выездов скорой тоже уменьшилось – за неделю их было совершено 15,9 тысяч.

Более подробно ситуацию раскрыл глава новосибирского Роспотребнадзора Александр Щербатов. Доля заболевших с симптомами пневмонии продолжает снижаться – сейчас она составляет всего 36,9%, а доля новых заразившихся с симптомами ОРВИ, наоборот, растет. Самый высокий риск (как по числу заболевших, так и по смертности) – в возрастной группе от 50 до 65 лет. Роспотребнадзор продолжает отмечать нарушения масочного режима в общественных местах и в транспорте, но в то же время число таких нарушений снижается – особенно это заметно на примере пригородных поездов.

Среди источников заражения, по словам Александр Щербатова, сейчас на первое место выходят торговые заведения – как продовольственные, так и непродовольственные. Причем в первую очередь заболеваемость растет не среди посетителей, а среди сотрудников данных предприятий. «Мы обратились к заместителю губернатора Сёмке, разберемся как это можно контролировать, и какие меры требуется принять», – резюмировал глава Роспотребнадзора.

Будут ли введены новые ограничения в сфере торговли, скорее всего, станет известно уже в ближайшие дни. Между тем, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что отмены массовых мероприятий на Новый год не планируется.

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