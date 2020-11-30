Глава новосибирского «Вектора» заявил о возможном окончании пандемии коронавируса в 2021 году

Генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов назвал предположительный срок окончания пандемии коронавируса. По словам специалиста, она может сойти на нет в 2021 году.

Как отметил Ринат Максютов на онлайн-фестивале Science Bar Hopping 29 ноября, пандемия должна пойти на спад после того, как коронавирусом переболеет значительное количество населения.

«Сама пандемия уйдет, уверен, в 2021 году», — отметил Ринат Максютов на интервью в рамках фестиваля.

При этом, по словам главы «Вектора», для того, чтобы победить инфекцию в России, желательно, чтобы вакцину от заболевания получило как минимум половина жителей. Сам же вирус, по мнению специалиста, в ближайшие годы никуда не денется.

Ранее сообщалось о том, что в новосибирских аптеках появились экспресс-тесты для определения антител к коронавирусу.

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