Визит федерального министра оставил после себя много вопросов, которые будут составлять интригу культурной и политической жизни в Новосибирске.

Новостью номер один на этой неделе стал культурный десант из минкульта РФ 26-27 ноября. Мало какие фестивали, концерты, спектакли, выставки вызывали такой заметный интерес журналистов. Конечно, внимание приковано к главному человеку в составе делегации – министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой. Мне довелось видеть ее осенью на церемонии открытия памятника Вахтангову и сотого сезона одноименного театра. Тогда она с вполне человеческой непосредственностью вручала сотрудникам театра и актерам благодарственные письма. Было заметно, что ей приятно быть в такой роли на легендарной сцене. Большой интерес к министру обусловлен не только тем, что она гость из высшего эшелона. Ольга Борисовна бесконечно мила, очаровательна, умна, а это всегда приятный бонус и плюс один к карме тех, кто смог пообщаться с ней.

Приезд министра ждали с ранней осени, но что-то не складывалось, а ещё эта пандемия не вовремя. Да и сейчас ситуация с коронавирусом в регионе непростая, и мы можем судить о том, что вопросы, которые зависли в сибирской столице по федеральным образовательным учреждениям культуры, требовали сиюминутного вмешательства. Откладывать было дальше некуда.

Помимо свиты (помощников, пресс-секретарей и проч.) министра, на день раньше прилетела заместитель министра культуры Ольга Ярилова. Женщина с иной энергетикой, решительная и активная. Минуя отель после прилёта в Новосибирск, она отправилась в Новосибирскую специальную музыкальную школу и Новосибирское государственное хореографическое училище вместе с губернатором региона Андреем Травниковым.

Осмотр здания, общение с директорами учреждения в присутствии журналистов говорили о том, что больших проблем ни с НСМШ, ни у хореографического училища нет. Ольга Ярилова отметила важность ДШИ, как начальной ступени профессионального образования. Заместитель министра культуры поздравила директора училища Александра Василевского с предстоящим 65-летним юбилеем учреждения, который будут праздновать в 2021 году, и отметила, что сохранение русской балетной школы имеет большое значение для культуры страны.

Любопытно, что Андрей Травников, осмотрев училище, пошутил, что почему-то Василевский ему не показывал до этого красивый отремонтированный Театральный зал на 4-ом этаже, а только проблемные части помещений.

Александр Василевский не стал терять времени даром и обратился, пользуясь возможностью, к Яриловой с просьбой продолжить реконструкцию здания. Дело в том, что первая часть училища строилась еще в СССР, и ее фасад значительно отличается от второй, современной очереди здания. Одна стена вообще представляет собой неоштукатуренный кирпич. Конечно, на фоне почти точной копии ограды Александровского сада в Петербурге, такое различие в стиле особенно бросается в глаза, как и старые деревянные и бетонные столбы различных служб жизнеобеспечения города. На моей памяти госпожа Болтенко, будучи главой городского совета, обещала помочь, ведь это самая что ни на есть центральная часть города, но, как видим, ничего не поменялось. А воз и ныне там. Насколько мне известно, вопросы по завершению реконструкции практически все решены, и замминистра дала обещание, что ремонт продолжится.

Визит Любимовой, как ясно солнышко, затмил прибытие заместителя министра культуры РФ – Сергея Обрывалина. А ведь он не просто зам, он ПЕРВЫЙ зам. Сергей Обрывалин посетил Цирк, общежитие консерватории и саму многострадальную консерваторию. Картинка, мягко говоря, не впечатляющая. Разруха. Собственно, это слова Любимовой, что на фоне остальных образовательных учреждений, консерватория (а мы помним — она за Уралом единственная) выглядит не комильфо. Да, боль…

Дальше – больше. В консерваторию вместе со всеми гостями прибыл Владимир Кехман (раньше уже говорили, что он с Любимовой летел одним бортом из Минска). Зная, что пул журналистов будет обеспечен, он всё же воспользовался случаем и начал демонстрировать прямое участие в ремонте консерватории: разложил проект реконструкции Большого зала НГК и нарочито громко отмечал понравившуюся концепцию дизайна помещения. Неожиданно внимание от него перепало и Денису Иванову, который узнал от Владимира Абрамовича, что ресторатор хочет открывать в здании консерватории кафе.

Назначенное заседание попечительского совета консерватории, конечно, было посвящено главным вопросам: ремонт и деньги на него. Финансовые затраты ожидаются колоссальные, ещё бы лет пять постоять консерватории, и ремонтировать в принципе больше будет нечего.

Всех волновал вопрос судьбы выборов ректора (Жанна Лавелина, напомним, всё ещё «и.о.»), но он как-то остался за кадром или если и решался, то за многими закрытыми дверями и уж точно в очень узком кругу.

Мы забыли упомянуть лейтмотив всего визита — сопровождающего всех и везде – Михаила Симоняна. И главная интрига – кто всё-таки будет ремонт консерватории осуществлять – разрешилась не в пользу Михаила Ашотовича. Именно подрядные организации, с которыми сотрудничает господин Кехман, и будут осуществлять реконструкцию здания консерватории. 1:0, Кехман ведёт. Шах это или мат-жизнь покажет. Но было заметно, как Владимир Абрамович показывал, кто в доме хозяин. Правда, я бы не сбрасывал так легко со счетов Михаила Ашотовича: в отличие от Владимира Абрамовича, Симонян значительно чаще бывает в Новосибирске и может активно использовать местные административно-различные рычаги. Словом, шоу маст гоу он.

Вообще, как я уже писал, Кехман мощный лоббист, деньги так и идут к нему, он достаточно жестко контролирует ремонтно-строительные работы. Признаемся себе, что большой зал оперного после ремонта значительно преобразился, чего не скажешь о концертном, в котором не каждый зритель сможет по имеющимся ступеням подняться на ряды выше пятого. Вот при этом он бы еще не вмешивался в художественный процесс, доверив это профессионалам, то ему и цены бы не было.

В этот вечер зрители, пришедшие в театр, увидели несколько зрелищ. Сам спектакль, а на самом деле их было даже два: в большом и малом зале, и подготовку к встрече московских гостей. Владимир Абрамович со своими замами и помощниками лично осматривал работающее освещение театра, о котором так много писали, а, встретив делегацию, они еще долго стояли в фойе второго этаже, пока госпожа Любимова давала интервью Новосибирским телевизионщикам.

Словом, кто хотел посмотреть на живого министра культуры всея России из числа пришедших в театр, могли это легко сделать с фужерами шампанского и бокалами коньяка.

Ольгу Борисовну Любимову впечатлил Новосибирский театр оперы и балета. Она отметила, что никакие фото не передают масштабности и величия этого здания. Красота купола, огромная сцена – всё это вызывает восхищение (это она ещё каток «вживую» не видела, о нём уже песни слагают известные московские шоу-мены).

Министр посетила балет «Дон Кихот», увидела значительно похудевшую и пришедшую в форму звезду мирового балета Наталью Осипову и осталась вполне довольна визитом в заснеженный Новосибирск. Гости улетели, а многие интриги, похоже, только начали набирать оборот, и уверен, мы с вами в ближайшее время еще много чего увидим и услышим интересного. Словом, запасаемся попкорном и стремимся занять места в первом ряду.

А высокие гости улетели, но обещали вернуться…. А куда они денутся с этой атомной подлодки?

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