В «Единой России» прорабатывается вариант смены округа выдвижения Максима Кудрявцева на парламентские выборы от Новосибирской области.

По сведениям «Континента Сибирь», с высокой долей вероятности экс-вице-президент «Ростелекома» Максим Кудрявцев пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году по округу Андрея Каличенко.

Оба избрались в Госдуму в 2016 году. Экс-депутат горсовета Новосибирска, представитель крупной строительной компании «Энергомонтаж» Андрей Каличенко шел по одномандатному округу № 135 в Новосибирской области (Новосибирский).

Экс-депутат новосибирского Заксобрания Максим Кудрявцев выиграл выборы на округе № 136 (Центральный). Второе место по той территории тогда занял депутат Госдумы Дмитрий Савельев, который прошел в федеральный парламент по партийным спискам ЛДПР. Сегодня стало известно, что Савельев выходит из ЛДПР, чтобы принять участие в праймериз ЕР именно на 136 округе. Третьим на этой территории по итогам выборов 2016 стал бывший вице-спикер Горсовета Новосибирска, второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов. На недавнем пленуме мошковского отделения коммунистов в Новосибирской области кандидатуру Сулейманова вновь предложили на выборы в ГД.

Как сообщают источники «Континента Сибирь», ЕР вероятнее всего, больше не выдвинет Андрея Каличенко на выборы в Госдуму.

Что касается других новосибирских одномандатников от ЕР в Госдуме нынешнего созыва, то с высокой долей вероятности Виктор Игнатов повторит поход в федеральный парламент через Барабинский округ в Новосибирской области.

Напомним, что также до сентября регион в Госдуме представлял единоросс Александр Карелин. Два месяца назад по партийному списку он прошел в Заксобрание Новосибирской области и перешел в Совет Федерации.

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