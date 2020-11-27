Депутат Госдумы Дмитрий Савельев выходит из рядов ЛДПР. Перед парламентскими выборами он планирует принять участие в праймериз «Единой России» по Центральному округу в Новосибирской области.

Координатор новосибирского регионального отделения ЛДПР Александр Щербак подтвердил корреспонденту «Континента Сибирь», что парламентарий выходит из партии.

Другие источники «Континента Сибирь» отметили, что Дмитрий Савельев примет участие в предварительном голосовании ЕР перед выборами в ГД 2021 года.

В 2016 году Дмитрий Савельев баллотировался в ГД от Новосибирской области по округу № 136 (Центральный), но тогда одномандатную кампанию выиграл член ЕР, экс-вице-президент «Ростелекома», бывший депутат регионального Заксобрания Максим Кудрявцев. Савельев занял второе место и прошел в ГД по партийным спискам ЛДПР. Третьим на том округе был бывший вице-спикер Горсовета Новосибирска, второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов. На недавнем пленуме мошковского отделения коммунистов в Новосибирской области кандидатуру Сулейманова вновь предложили на выборы в ГД.

Щербак и другие представители ЛДПР в Заксобрании Новосибирской области остаются в партии.

Дмитрий Савельев представляет в Госдуме Новосибирскую и Омскую области. Он занимает пост первого заместителя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

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