В Новосибирске появились центры реабилитации после коронавируса

Три центра для реабилитации пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме, открылись на базе новосибирских муниципальных оздоровительных учреждений «Лунный камень», «Заря и «Обские зори». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, во всех центрах размещено 113 человек. При этом учреждения, согласно требованиям эпидемиологической безопасности, загружены меньше, чем наполовину. Однако, как отметил мэр, в дальнейшем власти будут искать способы увеличить возможности для прохождения реабилитации как можно большего числа пациентов.

«Мы нарабатываем совершенно новый для нас опыт – использование муниципальных реабилитационных центров, подведомственных департаменту по социальной политике мэрии Новосибирска, для восстановления здоровья людей, перенесших COVID-19», — цитирует Анатолия Локтя пресс-служба мэрии.

Работу центров координирует министерство здравоохранения Новосибирской области. Попасть в учреждения могут пациенты, перенёсшие коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме, по направлению из больниц.

Программа восстановления рассчитана на 14 дней. В неё входят массаж, физиотерапия, водные процедуры, лечебная физкультура, фитотерапия и массаж.

Напомним, 27 ноября суточная заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области снизилась со 187 до 181 человека.

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