Компания «ВПК-Ойл» вернулась из Чечни в Новосибирскую область

Владелец Коченевского НПЗ, новосибирская компания «ВПК-Ойл», переехавшая в конце прошлого года в Чечню, вернулась в Новосибирскую область.

Информация о смене регистрации ООО «ВПК-Ойл» появилась в ЕГРЮЛ. По данным Rusprofile, теперь компания зарегистрирована там же, где и была до переезда в Чечню – в рабочем поселке Коченево. Дозвониться до директора компании Анны Гурьевой «Континенту Сибирь» пока не удалось.

Напомним, «ВПК-Ойл» сменила место прописки с Коченево на столицу Чеченской Республики Грозный в декабре прошлого года. появились в минувший вторник в ЕГРЮЛ. В правительстве республики тогда сообщали о том, что новосибирская компания планирует реализовать в Грозном масштабный инвестиционный проект – строительство битумного завода, мощностью 100 тыс. т в год.

В этом же месяце стало известно о планах владельца «ВПК-Ойл», компании «Стандарт-Ойл» по развитию бизнеса в Новосибирской области. На заседании совета по инвестициям Новосибирской области был представлен проект дочерней компании «Стандарт-Ойл», ООО «Сибирская нефть», по строительству в Коченевском районе битумного терминала. Инвестиционная емкость проекта составит 992 млн рублей.

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