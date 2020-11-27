4 декабря состоится заседание итогового клуба руководителей АвтоБосс, посвященное слияниям и поглощениям как новой экосистеме автобизнеса. Мероприятие пройдет в режиме онлайн с 10:00 до 18:00 по московскому времени.

Автобосс собирает «бывалых» продавцов и покупателей, чтобы они рассказали о подводных камнях, трудностях и рисках M&A в авторитейле. А кроме того, дали свои рецепты успешных сделок.

Среди участников — глава ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД), председатель совета директоров холдинга ТТС Вячеслав Зубарев; вице-президент РОАД, основатель Fresh Auto Денис Мигаль, основатель «Максимум» Вадим Арустамян, директор по развитию «Корс Групп» Артур Хачатрян, финансовый директор «Атлант-М» Алексей Расолько и другие авторитетные спикеры.

На клубе будет затронут вопрос о том, как стать сильнее за счет покупки или продажи своего бизнеса; как не потерять деньги, а наоборот увеличить стоимость компании.

Также на заседании клуба не обойдется прогнозов на ближайшие годы. Если вы еще думаете о том, какую стратегию выбрать, то регистрируйтесь на мероприятие по ссылке.

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