Морозы до -25 градусов наступят в Новосибирской области до конца ноября

Как сообщили синоптики, на выходных в Новосибирскую область придут первые морозы. В воскресенье столбик термометра опустится до -25 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 28 ноября, дневная температура воздуха составит -8…-13 градусов, ночью похолодает до -18…-23. Ветер юго-западный, днём 4-9, ночью 2-7 метров в секунду.

Синоптики предупреждают: в этот день местами будет туман, а на дорогах гололедица.

В воскресенье, 29 ноября, днём ожидается -9…-14 градусов, а ночью — -20..-25, местами -13…-18 градусов. Ветер северо-восточный, днём 2-7, ночью 4-9 метров в секунду.

30 ноября, в понедельник, дневная температура также составит -9…-14 градусов, ночью ожидается -19…-24, местами -12…-17 градусов. В первый день декабря днём похолодает до -11…-16 градусов, а ночью – до -20…-25 (местами -13…-18 градусов). Ветер в эти дни переменный, 2-7 метров в секунду.

Ранее сообщались данные долгосрочного прогноза на ноябрь в Новосибирской области.

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