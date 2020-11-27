В Красноярске на все выходные объявили режим «чёрного неба»

Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Красноярске днём 27 ноября, ограничения в работе городских предприятий продлятся до обеда понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу.

Как сообщили в ведомстве, неблагоприятные метеоусловия в городе относятся к первой степени опасности. По данным метеорологов, безветренная погода, из-за которой в воздухе застаиваются вредные примеси, продлится до конца выходных.

«С 14:00 27 ноября 2020 года до 14:00 30 ноября 2020 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

Промышленные предприятия города обязали сократить вредные выбросы в приземный слой атмосферы на 15-20%.

Ранее сообщалось о том, что режим «чёрного неба» в Кузбассе несколько раз продляли с воскресенья. По последним данным областного правительства, в Новокузнецке и Прокопьевске он будет снят в понедельник вечером, а в Кемерово — в субботу вечером.

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