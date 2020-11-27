Суточная заболеваемость коронавирусом пошла на спад в Новосибирской области

Как сообщили в оперативном штабе, к 27 ноября в Новосибирской области коронавирусом заболело 22 153 человека, в том числе 1 397 детей. В течение суток инфекцию выявили у 181 жителя региона. Днём ранее суточный прирост заболеваемости в регионе составил 187 человек.

В оперативном штабе по Новосибирской области также сообщили о 188 выздоровевших за сутки. Всего в регионе из больниц выписали 17 998 пациентов, которым диагностировали коронавирусную инфекцию.

«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 49 лет, 62 года, 64 года, 70 лет, 74 года, 84 года и женщина в возрасте 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 724 человека», — рассказали в оперативном штабе по региону.

В Красноярском крае зарегистрировано 336 новых случаев заболевания, всего здесь коронавирусом заразилось 35 230 человек. 333 жителя региона выписали из инфекционных госпиталей в течение суток, а с начала пандемии выздоровело 27 663 жителя края.

27 ноября от COVID-19 в Красноярском крае погибло 24 человека. Всего в регионе из-за болезни умерло 1049 человек.

В Томской области за последние сутки коронавирусом заболело 198 человек, всего в регионе зарегистрировано 17 857 случаев заражения. Из медучреждений региона 27 ноября выписали 267 пациентов, у которых был выявлен COVID-19. Всего выздоровело 12 698 томичей.

О смертности по причине коронавирусной инфекции в Томской области не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что «коронавирусный» госпиталь Новосибирска собирается оспорить штраф в 100 тысяч рублей за нарушение гигиенических норм.

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