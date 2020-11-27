Новосибирская компания построит в Томске жилые комплексы

Новосибирская компания «Атол» выиграла аукционы на аренду участков земли общей площадью почти 3 га для многоэтажного строительства в Томске. Об этом 27 ноября на своем сайте сообщила администрация города.

В конце ноября состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по адресу Томск, ул. Владимира Высоцкого, 8д. Участок площадью 1 гектар предназначен для многоэтажного жилищного строительства. Победителем аукциона стала новосибирская компания – ООО «Атол». Ранее эта компания также выиграла томский аукцион на право аренды участка площадью 2,5 га по адресу Иркутский тракт, 185б, также предназначенный для строительства многоэтажных домов.

«Чтобы построить в Томске такое количество жилья, которое предусмотрено нацпроектом «Жилье и городская среда» на 2021-2024 годы, усилий и ресурсов томских застройщиков явно недостаточно. В связи с этим еще в начале года мы сформировали предложения к инвесторам и застройщикам из соседних регионов – Новосибирска, Кемерово, Алтайского края. В результате нам удалось реализовать два участка, на которых в течение нескольких лет возможно построить и ввести в эксплуатацию порядка 25 тысяч кв.м. жилья», – цитирует сайт заместителя мэра Томска по строительству и архитектуре Алексея Макарова.

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Томска предполагают, что первые дома могут быть построены уже к 2022 году. Сама компания «Атол» свои планы не комментирует.

По данным сервиса Руспрофайл, ООО «Атол» зарегистрировано в августе 2019 года. Директор – Николай Терещенко. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО «Атол» являются 2 физических лица: Аксёненко Тимофей Сергеевич (доля 75%) и Терещенко Николай Александрович (доля 25%).

Основной вид занятий компании – «Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки», зарегистрировано также 13 дополнительных видов деятельности. По информации «Континента Сибирь», ООО «Атол» будет выступать девелопером проектов.

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