Мэр Новосибирска: Снежных городков и фейерверков на Новый год не будет

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что празднование Нового года в городе пройдет без многих традиционных для этого праздника развлечений, однако городскую елку все же установят.

О том, как Новосибирск будет встречать новый год, градоначальник рассказал в ходе прошедшей на радио ВестиFM прямой линии. «В этом году мы не будем проводить массовые мероприятия, традиционно любимые новосибирцами, такие, как открытие елок, снежных городков, фейерверки – ничего этого, к сожалению, не будет», — рассказал Анатолий Локоть.

Улицу Ленина перекрывать для массовых гуляний, по его словам, также не будут, чтобы «не создавать условия для скученности людей». «Но ясно, что новосибирцы все равно гулять будут. И, на самом деле, это хорошо, что будут гулять на свежем воздухе. Мы решили сделать упор, как раз, чтобы занимались спортом. Катки, лыжня, прогулки», — пояснил мэр Новосибирска.

Тем не менее, городскую елку в Новосибирске все же поставят, несмотря на то, что некоторые города уже отказались и от елок. По словам Анатолия Локтя, во время пандемии очень важен психологический настрой. «Постараемся придать городу праздничный вид», — сказал мэр.

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