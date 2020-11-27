Концессию по созданию «умных остановок» в Новосибирске приостановило УФАС

Антимонопольная служба региона приостановила проведение конкурса на заключение концессионного соглашения по «умным остановкам» из-за жалобы одного из его потенциальных участников – компании «Ростелеком».

О приостановке конкурса по заключению концессионного соглашения по «умным остановкам» в пятницу в ходе онлайн-пресс-конференции рассказал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько. По его словам, к антимонопольщикам обратилась одна из компаний, планирующая участвовать в конкурсе. Название компании он не сообщил. «Эта компания – один из возможных участников соглашения, а определять это будет конкурс – решила минимизировать свои риски и оспорила некоторые наши требования, посчитав их достаточно жесткими», — сказал Александр Люлько. В частности, по его словам, речь идет о страховании объектов концессионного соглашения, поскольку каждый такой объект с «умным» блоком достаточно дорогой, стоимость его составляет около 2 млн рублей.

Как сообщается в графике рассмотрения дел УФАС России по Новосибирской области, жалобу на действия департамента при проведении конкурса подало ПАО «Ростелеком». Рассматриваться жалоба будет 1 декабря. По словам Александра Люлько, возможны два варианта развития событий. «Если жалоба будет признана необоснованной – конкурс продолжается. Если обоснованной – мы меняем документацию и объявляем новый конкурс», — пояснил глава департамента. Потенциальную отмену конкурса и объявление нового он считает «рабочим моментом». «Декабрь – январь все равно мертвый сезон, остановки устанавливать невозможно», — пояснил Александр Люлько.

Напомним, мэрия Новосибирска объявила конкурс на заключение концессионного соглашения по остановочным комплексам в городе в октябре текущего года. В соглашение сроком действия на 15 лет включены 250 комплексов, размер ежеквартальной концессионной платы составляет 174 тыс. рублей. Прием заявок на участие в конкурсе планировалось проводить до 26 ноября текущего года, принимать заявки начали с 15 октября. Задаток для участника конкурса составляет 20 млн рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.