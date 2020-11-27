ПСБ запустил онлайн-вебинары по вопросам обслуживания госконтрактов

ПСБ организовал онлайн-вебинары для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа. Благодаря участию в этих мероприятиях предприятия ОПК совершенствуют свою финансовую грамотность для скорейшего и качественного выполнения гособоронзаказа.

В первой подобной встрече приняли участие 120 клиентов банка. Эксперты ПСБ рассказали участникам о последних тенденциях в области банковского сопровождения расчетов по оборонзаказу, ответили на вопросы касательно особенностей открытия отдельных счетов, использования идентификатора госконтракта, а также обсудили нетиповые ситуации обслуживания оборонзаказа.

«Организованные ПСБ очные встречи всегда вызывали повышенный интерес со стороны клиентов. Мы не стали останавливать их проведение на время пандемии, а решили трансформировать формат, чтобы сделать мероприятия максимально доступными и безопасными для всех участников с учетом текущей эпидемиологической ситуации, – прокомментировала вице-президент, руководитель дирекции по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева. – Важность подобного общения сложно переоценить, ведь гособоронзаказ – это очень живой процесс, все участники которого тесно связаны друг с другом и объединены одной задачей – своевременной поставкой продукции госзаказчику и, таким образом, выполнением госконтракта. А это, в свою очередь, влияет на оборону и безопасность государства в целом».

ПСБ планирует проводить подобные онлайн-семинары регулярно, минимум один раз в месяц. В будущем банк нацелен привлечь к участию в мероприятиях лекторов из различных государственных ведомств, курирующих вопросы выполнения ГОЗ.

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