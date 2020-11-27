Анатолий Локоть прокомментировал обращение депутатов Заксобрания об остановке застройки Заельцовского бора в Новосибирске

Новосибирские власти работают над поправками в генеральный план города, которые учитывают изменение расположения зон жилой застройки. Это позволит сохранить зелёные насаждения Заельцовского бора, о чём просили муниципалитет депутаты регионального Заксобрания, сообщил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами 27 ноября.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал обращение депутатов Законодательного собрания региона с просьбой остановить жилую застройку на территории Заельцовского бора – соответствующий документ они приняли на третьей сессии парламента 26 ноября.

Локоть отметил, что мэрия солидарна с депутатами. В то же время, зоны жилой застройки на территории Заельцовского бора обозначены в действующем генеральном плане, которые был принят в 2007 году и пока не подвергался изменениям. Речь, в частности, идёт о нескольких участках вдоль Мочищенского шоссе, где предусматривается возведение многоэтажных домов. При этом, по словам мэра, муниципалитет ведёт планомерную работу по пересмотру ранее принятых решений, направленных на разрешение строительства в лесных массивах Новосибирска.

«Сейчас ведутся работы и рассматриваются варианты, как внести изменения в редакцию генерального плана, чтобы исправить эту ситуацию. Здесь позиция одинаковая и у мэрии Новосибирска, и у депутатского корпуса, и у губернатора – надо сказать, что мы неоднократно с ним беседовали на эти темы. Поэтому здесь будем двигаться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны депутатами Законодательного собрания», — сообщил Анатолий Локоть на пресс-конференции в пятницу.

Напомним, на третьей сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты приняли обращение к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, где заявили о необходимости остановки жилой застройки в рекреационных зонах Заельцовского бора. Они попросили учесть это пожелание при внесении изменений в генеральный план города.

Ранее также заместитель министра экологии и природных ресурсов Новосибирской области Юрий Марченко прокомментировал «Континенту Сибирь» ситуацию с правомерностью застройки лесных зон в черте города.

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