Предприниматель, сооснователь компании VIONE АНДРЕЙ ЩЕРБИНИН поделился с «Континентом Сибирь» своими впечатлениями от книги «Свобода. Храбрость быть собой».

— Хочу начать с небольшого рассказа об авторе, мышление которого нашло настолько сильный отклик в моей душе, что я не остановлюсь на одной книге. Раньше Ошо казался мне индийским «святым», проживавшим минимум тысячу лет назад. Но как же я ошибался! Ведь на самом деле он являлся нашим современником и умер в 1990 году.

Ошо — очень неоднозначная личность, а для некоторых и вовсе бунтарь, который не обращал внимания на мнение окружающих и обладал свободной волей. Именно это качество и притягивает к нему, вызывает небывалое уважение и даже чувство зависти. Ведь мало кто из нас может позволить себе такую простую вещь — быть собой.

Все книги Ошо — об исследовании себя, о том, насколько важно сорвать все маски и просто быть истинным собой, не скрывать внутреннюю свободу. Через свои произведения он пытается доказать людям, что жизнь изменится раз и навсегда, если один раз научиться чувствовать ее вкус.

И книга «Свобода. Храбрость быть собой» об этом. Она разделена на три части: «Понимание корней рабства», «Пути к свободе» и «Препятствия и ступени». Такое разделение помогает шаг за шагом осознать, почему вы пришли к ограничению внутренней свободы и истины, а также понять, какие пути решения этой проблемы у вас. Я бы сказал, что это своеобразный путеводитель. Только не по туристическому району города, а по вашей собственной жизни.

Книга состоит из десятков диалогов, наполненных состраданием и юмором. В каких-то вы узнаете себя, а какие-то будут совсем далеки. Но произведение Ошо точно не оставит никого равнодушным.

Хочу сразу предупредить, что читать эту книгу непросто. Ваш мозг, скорее всего, будет противостоять новой информации и пытаться ухватиться за зыбкую возможность оставить все по-старому. Но если вы уже готовы к переменам, то продолжайте читать. Советую также держать рядом карандаш, чтобы отмечать самые важные моменты.

А вам точно будет что выделить — Ошо размышляет не только об узком понимании слова «свобода», но и о взаимосвязи свободы и любви, свободы и ответственности, страха, семьи, Бога и религии.

Он расскажет о том, насколько сильно люди привыкли перекладывать ответственность за свои действия на что-то внешнее и высшее. Расскажет о том, сколько вокруг нас выдуманного и навязанного обществом. Покажет, в какой иллюзии мы живем и как самостоятельно, пусть и неосознанно, разрушаем себя.

После прочтения у вас вряд ли останутся сомнения, что жизнь ждет изменений. Но скажу сразу: это будет непросто, а порой даже тяжело. Вам придется предстать перед своим окружением новым человеком: порой неудобным, закрытым, непредсказуемым и иногда странным. Для этого нужна необыкновенная храбрость, чтобы не дать людям вокруг вернуть вас в идеальную картину их привычного и обыденного мира.

Но если вы справитесь, то перед вами откроются небывалые горизонты истинной внутренней свободы. Вы сможете жить так, как хочется именно вам, а не по навязанным стандартам общества. Повторюсь еще раз: приступайте к этой книге, только если вы готовы меняться и осознанно вникнуть в мысли Ошо.

«Вы не живете. Вы только желаете жить. Вы надеетесь жить однажды, надеетесь, что эта ночь не будет длиться вечно, что когда-нибудь, наверное, настанет рассвет».

Если бы меня попросили кратко описать книгу «Свобода. Храбрость быть собой», то вы бы услышали всего три слова: глубоко, хлестко, провокационно.

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