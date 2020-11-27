Новосибирские депутаты обратились в правительство РФ с просьбой помочь детям с тяжелым заболеванием

В ходе сессии Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) 26 ноября депутаты приняли в первом чтении бюджет региона на 2021-й и два последующих года. Также среди почти 30 рассматриваемых вопросов парламентарии поддержали обращения к правительству РФ — помочь детям с тяжелым заболеванием, требующим многомиллионных затрат на лекарства, и семьям погибших военнослужащих.

По сложившейся традиции перед тем, как принимать бюджет Новосибирской области, депутаты рассматривают прогноз социально-экономического развития региона. Именно на его показателях строятся расчеты по доходам и расходам областной казны, определяются болевые точки и точки роста экономики и социальной сферы.

Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представил министр экономического развития региона Лев Решетников. По словам министра, в следующем году экономике Новосибирской области предстоит подниматься после падения, которое произошло в 2020 году из-за ограничений, связанных со сдерживанием распространения коронавирусной инфекции. Минэкономразвития региона зафиксировало снижение экономической активности практически во всех сферах от промышленности и сельского хозяйства до оптовой и розничной торговли. Кроме того, выросла безработица и снизился естественный и миграционный прирост населения.

В следующем году минэкономразвития области прогнозирует медленный, но все же рост валового регионального продукта (ВРП) — 100,5%, рост инвестиций в основной капитал должен составить 101%, подъем промышленного производства — 101,4%, сельского хозяйства — 102,6%. А вот восстановление в сфере розничной торговли предполагается только через год — в 2022-м. «Мы всегда прогнозируем немного слабее динамику, но по факту оказываемся чуть быстрее, чем среднероссийские показатели. Учитывается и эффект мер господдержки, которые были оказаны экономике в период пандемии, — это примерно 25 млрд рублей», — заметил Лев Решетников.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев, обратив внимание на число безработных — 63 тысячи человек, — поинтересовался, из каких сфер пришли на биржу труда люди. «Прежде всего, пострадала сфера услуг: экономика испытывает резкое падение спроса в связи с эпидемией коронавируса. А первая антикризисная мера, которая принимается бизнесом в таких условиях, — всегда сокращение персонала. Принимаемые меры поддержки способствовали какой-то стабилизации обстановки», — ответил министр.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив добавил, что «большая часть из этих 63 тысяч безработных — в сельском хозяйстве». «Стало выгодно вставать на биржу, а не работать на предприятии. И этот аспект тоже требует анализа», — отметил спикер ЗС.

Заместитель председателя правительства региона — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, представляя депутатам проект областного бюджета, отметил происшедшее в текущем году снижение налоговой отдачи большинства отраслей экономики, снижение доходов областного и местных бюджетов.

По сообщению министра, стратегия правительства РФ ориентирует регионы на восстановление в 2021 году уровня доходов. Для области это означает прирост собственных доходов на 113%. При этом объем ресурсов, который предусмотрен региону из федерального бюджета, ниже, чем в 2020 году, так как в этом году федеральный центр активно поддерживал регионы, финансируя антивирусные мероприятия. Есть и хорошие новости. Глава минфина отметил, что при втором чтении федерального бюджета трансферты региону увеличились еще на 16 млрд рублей. «Это субсидии, которые мы должны софинансировать», — уточнил Виталий Голубенко.

Доходная часть бюджета следующего года прогнозируется в размере 171,5 млрд рублей. Расходная часть — в объеме 180,6 млрд рублей, дефицит — 9,18 млрд рублей, причем исключительно заемный, подчеркнул министр.

«Расходная часть на 88%, то есть почти на 159 млрд рублей, обеспечивается собственными ресурсами бюджета. 86% расходов — расходы приоритетного характера. Расходные полномочия по социальной поддержке населения — почти 22 млрд рублей — учитывают дополнительную индексацию социальных выплат населению почти на 4%. Основная часть средств адресована на поддержку семей с детьми и граждан старшего поколения», — рассказал министр финансов.

По словам Виталия Голубенко, вызовы 2021 года будут требовать от области сверхзаимствований — более 10 млрд рублей. «В текущих условиях безопасным уровнем долговой нагрузки будет уровень не более 50% собственных доходов, который позволит нам избежать излишнего согласования наших бюджетных решений с федеральными органами власти», — отметил министр финансов.

«Бюджет достаточно консервативный, — прокомментировал председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС НСО Федор Николаев. — Нотка оптимизма отсутствует еще и потому, что пока не все параметры понятны с точки зрения федеральных межбюджетных трансфертов. Если в текущем году у нас 67 млрд рублей межбюджетных федеральных поступлений, то в проекте бюджета 2021 года пока только 37 млрд рублей. Надеемся, что между первым и вторым чтениями мы еще увидим дополнительные назначения по федеральным трансфертам и субсидиям».

«Бюджет в первом чтении принят единогласно. Надеюсь, что с таким же взвешенным подходом мы подойдем к принятию бюджета и во втором, основном, чтении», — подвел итог Андрей Шимкив.

Депутаты Законодательного собрания также поддержали два обращения к правительству РФ. В первом прозвучали предложения о том, чтобы включить спинальную мышечную атрофию (СМА) в перечень заболеваний, лекарственные препараты по которым закупаются централизованно Минздравом России.

«В Новосибирской области на сегодняшний день диагноз СМА установлен 29 гражданам, 19 из которых дети, — рассказал председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения ЗС НСО Игорь Гришунин. — В настоящее время четверым пациентам начата патогенетическая терапия лекарственным препаратом «Нусинерсен», девяти детям по медицинским показаниям необходимо начать данную терапию. Для этого в Новосибирской области потребуется в первый год терапии для девяти пациентов 438,8 млн рублей, на второй и последующие годы — 219,4 млн рублей, без учета вновь выявленных пациентов. Этот объем средств является весьма существенной нагрузкой для регионального бюджета».

Депутаты Законодательного собрания полагают, что стоимость терапии может быть уменьшена при включении специализированного препарата в перечень жизненно важных и необходимых лекарств и организации централизованных закупок данного лекарственного препарата Минздравом РФ. Правительство РФ вправе принимать решение о включении в перечень заболеваний, для лечения которых обеспечение граждан лекарственными препаратами осуществляется за счет средств федерального бюджета.

По словам Игоря Гришунина, каждая инъекция препарата сегодня обходится в 8 млн рублей. «На сегодня мы находим возможности в региональном бюджете, но хотелось бы, чтобы деньги для лечения наших граждан появились и в федеральном бюджете. Мы хотим разделить финансовую нагрузку. Либо это будет софинансирование, либо полное финансирование. Подобный опыт у нас уже есть, мы обращались по другим заболеваниям, и там тоже суммы были достаточно большие», — рассказал председатель профильного комитета.

Второе обращение в адрес правительства РФ, касается поддержки родителей военнослужащих, потерявших кормильца в горячих точках. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» гласит, что ремонт индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей погибших военнослужащих, осуществляется по нормам и в порядке, установленным правительством РФ. К членам семьи военнослужащих относятся лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Как отметил Игорь Гришунин, следует учесть то обстоятельство, что многие родители на момент гибели военнослужащего были трудоспособными и не находились на его иждивении, а после выхода на пенсию становятся одинокими пожилыми людьми, нуждающимися в помощи со стороны государства. В региональный парламент поступают обращения таких родителей, общественных организаций родителей военнослужащих, погибших в локальных войнах, об оказании помощи в виде оплаты ремонта индивидуальных жилых домов.

Депутаты ЗС обратились к федеральному правительству с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 27 мая 2006 года № 313 «Об утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ, потерявшим кормильца». Законодатели предлагают включить в число получателей поддержки родителей погибшего (умершего) военнослужащего и применять эту меру поддержки в том числе и для двухквартирных домов.

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