Банк России анонсирует вебинар для бизнеса о выходе на биржу с облигациями

Банк России начинает серию обучающих вебинаров для малого и среднего бизнеса. Первый пройдет 1 декабря в 15:00 по новосибирскому времени. На нем предприниматели получат пошаговый план вывода компании на биржу, узнают, какую поддержку государства они могут получить.

В первый день вебинара предприниматели смогут узнать о том, как компании оценить перспективы выхода на биржу и познакомиться с реальными примерами выпуска облигационных займов небольшими компаниями.

«У новосибирского малого и среднего бизнеса есть спрос на инструменты фондового рынка. Из компаний нашего региона, которые вышли на рынок облигационных займов, больше половины относятся к сегменту МСП. Сейчас в обращении находятся облигации четырех малых, двух средних компаний и двух микропредприятий Новосибирской области. Все они вышли с облигациями на фондовый рынок за последние три года. Общий объем в обращении – около 1 миллиарда рублей», — рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Ранее о росте присутствия сибиряков на Мосбирже, напомним, отметил и министр экономразвития НСО Лев Решетников.

Если раньше пороговой суммой займа, с которым имело смысл выходить на публичный рынок, считали 1 млрд рублей, то сейчас компании может быть выгодно выпускать облигации уже от суммы в 50 млн рублей. А для коммерческих облигаций этот порог может быть еще снижен.

Среди компаний из Новосибирска, уже выпускающих свои ценные бумаги на Московской бирже есть такие бренды как «Новосибирский завод резки металла», сеть кондитерских Kuzina Эрика Шогрена, а также «Дядя Денер» Антона Лыкова и Антона Горестова.

Срок обращения облигаций новосибирских малых и средних компаний – от одного до десяти лет, а ставка купона колеблется от 9,5% до 16,5%. Объем эмиссии одного выпуска колеблется от 16 млн до 200 млн рублей. Примерно половина всех выпусков — это коммерческие облигации. Они размещаются по закрытой подписке, а круг потенциальных инвесторов ограничен. Часто такие бонды являются первым шагом компании к публичным сделкам.

Следующий вебинар Банка России для МСП состоится 15 декабря и будет посвящен возможностям и преимуществам Системы быстрых платежей для предпринимателей.

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