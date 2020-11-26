В Совете депутатов Новосибирска готовят обращение в федеральную антимонопольную службу по поводу резкого повышения тарифа на вывоз мусора.

Депутаты Новосибирского горсовета возмущены ситуацией с повышением тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске. В связи с этим в Совете депутатов приняли решение обратиться к руководству ФАС в Москве. Об этом решении стало известно в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству горсовета 25 ноября.

«По инициативе фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов на комиссии по городскому хозяйству было принято обращение к руководителю федерального ФАС. В обращении мы выражаем обеспокоенность тем, что в течение текущего года ФАС второй раз принимает решение о серьезном повышении тарифов. Первый раз это было повышение тарифов на тепловую энергию — более чем на 7% с 1 июля. А недавно произошло повышение тарифа на вывоз мусора на 39%. Обращение в ФАС будем принимать на сессии горсовета, надеемся, коллеги нас поддержат», — рассказал 25 ноября председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин.

В горсовете уверены, что резкое повышение тарифов в течение года серьезно бьет по благополучию новосибирцев и ухудшает и без того непростую социально-экономическую ситуацию. Поэтому депутаты призовут руководство ФАС в лице его нового руководителя Максима Шаскольского взять ситуацию с тарифами под личный контроль и не допустить в будущем подобных радикальных повышений.

Также в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству народные избранники рассмотрели проект генерального плана Новосибирска до 2030 года. Документ депутатам представил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

Наибольшую обеспокоенность членов комиссии по городскому хозяйству вызвали перспективы возможной застройки территорий городских лесов Новосибирска, в том числе Заельцовского бора.

«Новая редакция представленного плана значительно лучше предыдущей. Но есть моменты, которые до сих пор мешают его поддержать. А именно — недостаточность механизмов реализации правил землепользования и застройки, которые позволят обезопасить зеленые зоны и городские леса от будущего строительства», — отметил депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев.

Депутат Наталья Пинус, в свою очередь, выразила обеспокоенность тем, что планы по развитию жилищного строительства могут идти вразрез с планами по созданию социальной инфраструктуры районов — строительству школ и детских садов. По словам Алексея Кондратьева, город в последние годы выполняет существующие нормы по вводу указанных объектов, а главными условиями застройки территорий с ветхими и аварийными домами являются снос старых зданий и возведение застройщиками социальных объектов. Общая территория таких участков перспективного строительства в городе составляет 500 га, уточнил чиновник.

Обратили депутаты внимание и на то, что в городе не решена и другая, давно обсуждаемая проблема экологического благополучия населения.

«Сегодня на комиссии мы приняли обращение в Законодательное собрание Новосибирской области и лично к Андрею Шимкиву (спикеру ЗС НСО) о необходимости совместной работы по вопросу ликвидации, наконец, неприятных запахов в Новосибирске. Потому что сегодня понятно, что без областных рычагов мы с этой проблемой не справимся. Во-первых, ряд источников запахов находятся за пределами нашего муниципального образования, и в этой части нам необходима помощь министерства природных ресурсов. Во-вторых, есть брешь в законодательстве по поводу возможных санкций по отношению к предприятиям, которые допускают такие вещи», — уточнил Игорь Украинцев.

Депутат напомнил, что в новом созыве Законодательного собрания была создана комиссия по вопросам экологии. Этот факт дает дополнительные возможности для скорейшего решения вопроса с неприятными запахами на территории Новосибирска. Также в горсовете надеются, что важным стимулом к решению проблемы должны стать планы по проведению крупных мероприятий в городе в ближайшие годы.

«Нам предстоит здесь принимать гостей крупнейших спортивных мероприятий. Важно, чтобы Новосибирск не ассоциировался с неприятными запахами, что, к сожалению, в последние годы уже происходит», — добавил Игорь Украинцев.

Отметили в ходе заседания депутаты и нерешенность проблемы с обустройством конечных остановочных пунктов городского транспорта. В частности, на многих пунктах отсутствуют оборудованные безопасные площадки отстоя общественного транспорта, а также нет туалетных комнат.

Стоит отметить, что ежегодно на обустройство конечных остановочных пунктов из бюджета города направляется 10 млн рублей. В 2021 году на эту сумму планируется привести в порядок 30 остановок.

«В этом году бюджет Новосибирска имеет значительную сумму выпавших доходов, поэтому маловероятно, что финансирование будет увеличено. Но мы будем изыскивать на это возможности. Главное, чтобы программа продолжала финансироваться и реализовываться», — заметил Игорь Кудин.

По мнению начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова, окончательно ситуация с обустройством конечных остановочных пунктов может решиться только при участии их пользователей — перевозчиков. Однако пока у муниципалитета не получается договориться с руководителями транспортных компаний.

Также в ходе заседания руководитель департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский сообщил, что мэрия раскроет список застройщиков, накопивших долги по аренде земельных участков перед муниципалитетом. По его словам, публикация сведений о должниках уже согласована с мэром города. Информация станет достоянием общественности уже в ближайшее время, но когда именно, чиновник не уточнил.

Напомним, депутаты горсовета и общественники Новосибирска уже не первый год призывают власти раскрыть список должников по аренде муниципальных земель. Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус обращалась в суд с иском к мэрии, в том числе дошла до Верховного суда РФ. В настоящее время сумма задолженности по земельной аренде перед мэрией составляет более 4 млрд рублей. При этом, по мнению многих депутатов, примерно половина этой суммы невозможна к взысканию.

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