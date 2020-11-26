Александр Люлько: «Звание научной столицы Новосибирск должен подтверждать не только наличием Академгородка»

По итогам прошедшего пятого Международного форума «Городские технологии» — 2020 были заключены соглашения, в рамках которых в Новосибирске будут реализованы проекты программы «умного города». Детали проектов «Континенту Сибирь» раскрыли представители компаний-участников и начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска АЛЕКСАНДР ЛЮЛЬКО.

— По итогам форума были заключены соглашения между мэрией Новосибирска и компаниями о внедрении «умных технологий» в инфраструктуру нашего города. Расскажите о них.

Александр Люлько: — Цель всех этих соглашений — сделать очередной шаг к превращению Новосибирска в высокотехнологичный город, где самые передовые технологии работают на повышение качества жизни горожан. Конкретно: соглашение с «Мобилити Груп» предполагает создание в Новосибирске пилотного участка «умной улицы». Соглашение с «Яндексом» касается поставки Новосибирску самых передовых программных продуктов этой корпорации для улучшения дорожного движения в нашем городе. С новосибирской Ассоциацией по развитию информационно-коммуникационных технологий (АИКТ) договорились о реализации проекта в рамках концепции «умного города», в частности, о создании «умного ЖКХ».

Евгений Хохлунов, представитель «Яндекса» в Новосибирске: — Соглашение, которое мы подписали, касается развития транспорта в Новосибирске, его цель — сделать дорожное движение лучше и быстрее, комфортнее, чтобы горожане меньше времени тратили на стояние в транспортных пробках.

— Какие технологии для этого будут использоваться?

Евгений Хохлунов: — Вся информация будет полностью обрабатываться в наших облачных центрах обработки данных (ЦОД), находящихся на территории России. Сами же данные мы получаем от тех потоков, которые перемещаются по улицам города и используют наши приложения: «Яндекс.Карты» или «Яндекс.Навигатор». Это касается и пешеходов, и водителей. В ряде регионов мы уже реализовали подобные проекты.

К примеру, мы делали пилотные проекты для Великого Новгорода, Белгорода, сейчас обсуждаем потенциальное сотрудничество с Мурманском, готовимся запустить аналогичные проекты в Москве и Санкт-Петербурге.

— Каковы результаты уже реализованных проектов?

Евгений Хохлунов: — После реализации проекта, скажем, в Белгороде движение в городе ускорилось на 24%.

Что касается Новосибирска, мы надеемся, что этот «пилот» станет первым этапом для дальнейшего развития наших взаимодействий и совместной работы с городом. По планам, мы намерены начать реализацию проекта уже в декабре текущего года. Мы выберем первые перекрестки, проанализируем работу светофоров и обсудим изменения в их работе. Нужно понимать, что на этих двух-трех перекрестках работа не остановится, это будет лишь первый пробный шаг. В дальнейшем мы проанализируем и предложим свои решения для всего транспортного потока города.

— Пилотный проект первого участка «умной улицы» — как это будет реализовано?

Сергей Новиков, заместитель председателя АИКТ: — Задача нашей ассоциации — помочь области, городу и другим муниципальным образованиям на территории региона во взаимодействии с инновационными компаниями, которые внедряют новые продукты и решения, организовать работу по обмену лучшими практиками в области применения современных технических, инновационных, цифровых решений. Одним из таких цифровых проектов является интеллектуальная транспортная система, которая также может стать основой целого комплекса технологий в рамках проекта «умный город», предусматривающего преобразование городского пространства с использованием инновационных, автоматизированных технических решений и цифровых продуктов сбора и управления городским хозяйством. Одно из таких решений, например, как раз представили коллеги из «Яндекса», они предлагают использовать свои данные, которые накапливали десятилетиями, для того, чтобы правильно настроить режимы работы светофорных объектов, поставив их работу в зависимости от интенсивности движения транспорта. Для этого светофоры нужно сделать в каком-то роде «интеллектуальными».

То есть если «Яндекс» занимается аналитикой поступающих данных и предоставлением информации о том, сколько светофор должен пропускать машин в конкретной точке, чтобы пропускная способность дорожной сети увеличилась, то сами светофоры еще должны «понять», как это делать. И вот как раз специалисты из «Мобилити Груп» предоставляют решение, как можно этому «обучить» светофорные объекты. По результатам реализации проекта мы можем получить в Новосибирске улицу, которая будет обладать максимальной пропускной способностью. Дальше — масштабирование на весь город.

Кроме прочего, «умная улица» позволяет решить вопрос приоритетного проезда. Если скорая помощь или пожарная машина оснащены системами навигации, которые в режиме реального времени передают информацию о них в центр управления, эту информацию можно использовать и передавать на объект дорожной инфраструктуры с тем, чтобы объекты дорожной инфраструктуры, прежде всего светофорные, в приоритетном порядке открывали доступ машинам экстренных служб, конечно, чтобы не пострадала при этом уличная ситуация, не возникли аварии и не сформировалась пробка или иное препятствие для остальных участников движения. Кроме того, поднимался вопрос, и коллеги из «Мобилити Груп» готовы оснастить одно-два транспортных средства для того, чтобы попробовать запустить на «умной улице» беспилотные транспортные средства в качестве эксперимента.

Александр Люлько: — На форуме мы говорили о том, что вначале это могут быть беспилотное такси, легковой пассажирский транспорт. Но сейчас ведем переговоры о том, чтобы использовать беспилотные технологии в коммунальной сфере. Речь, к примеру, идет о создании беспилотных машин, убирающих снег или подметающих улицы.

Сергей Новиков: — Естественно, это должно быть достаточно современное транспортное средство, куда соответствующую техническую начинку можно будет установить. Необходимо еще обсуждать это с коммунальными службами, есть ли такие машины в наличии или нужно будет привезти их в Новосибирск для демонстрации возможностей.

Отмечу, что все эти проекты компании реализуют за счет собственных средств. Никаких затрат на «пилоты» со стороны городского или областного бюджетов нет.

Александр Люлько: — Проект «умной улицы» мы уже обсуждали ранее. Мы ее видим, как улицу, где демонстрируются самые современные в мире технологии дорожной инфраструктуры: «умные остановки», безопасные перекрестки, «интеллектуальное освещение»… И вот теперь «Мобилити Груп» предлагает оснастить «умную улицу» беспилотным транспортом. Очень интересное предложение. Тема беспилотного транспорта очень популярная в мировом техническом сообществе. Звание научной столицы Новосибирск должен подтверждать не только наличием Академгородка, но и внедрением подобных технологий в повседневную жизнь горожан.

— Насколько мне известно, на форуме также поднималась тема «умного ЖКХ»?

Сергей Новиков: — В Новосибирске есть ряд предприятий, производящих электронное и телекоммуникационное оборудование. Одни из наиболее известных из них — это «Элтекс» и «Вега-Абсолют». Они сейчас ориентированы на задачи, связанные с различными проектами по развитию ИКТ, в том числе и для ЖКХ. «Умное ЖКХ» базируется в первую очередь на каналах передачи информации через специализированные протоколы, в том числе беспроводные, вроде NB IoT, LoRaWAN.

Речь идет о применении специальных модемов и датчиков, которые интегрируются в инфраструктуру коммунального хозяйства, счетчики потребления ресурсов ставятся на магистралях и снимают информацию в постоянном режиме. Это позволяет получать Big Data о расходах систем жизнеобеспечения в режиме реального времени для того, чтобы потом понимать, где расход, а где перерасход, где нужно увеличить или уменьшить нагрузку, запланировать плановые мероприятия, в том числе по обновлению или проверке магистральных каналов систем жизнеобеспечения, или приурочить выполнение таких работ к проводимым работам сторонних служб. Те новосибирские предприятия, которые я назвал, являются поставщиками таких технических решений в страны Европы. Что касается территории России, они здесь, к моему сожалению, пока слабо применяются. Думаю, мы бы могли больше использовать их продукцию на благо родного города.

Андрей Заворин, CEO компании iVoice Technology: — Мы создаем технические продукты на базе речевых технологий и занимаемся их продвижением. Одно из направлений нашей работы — это создание речевых роботов. И мы предлагаем их применить в здравоохранении. Сегодня здравоохранение испытывает стрессовые нагрузки в связи с коронавирусной пандемией. В частности, мы знаем, что нередко невозможно дозвониться до врача или аптеки. Мы сделали конструктор для создания горячих линий и автоматизации общения с обратившимися пациентами. Такое решение уже давно используется на базе Новосибирской областной клинической больницы, стоит в десятках других клиник России.

По сути, это говорящий робот, который может отвечать на вопросы граждан. Простых вопросов на самом деле масса. У контакт-центров, по их оценкам, сегодня запросы на консультацию составляют более 75%. Такой говорящий робот может маршрутизировать запрос по заданным параметрам, допустим, кого-то нужно перевести на службу скорой помощи, а кого-то направить в местную поликлинику, записать на прием к врачу. В составе решения у нас есть такая функция автоматической записи, вызова врача на дом. В среднем активация голосового ассистента занимает три дня.

Мы анонсировали программу субсидий на общую сумму 8 млн рублей, которые позволяют компенсировать от 50 до 100% внедренных решений, и готовы автоматизировать 100 организаций. Это могут быть учреждения медицины, соцобслуживания и волонтерские организации, включая коммерческие организации, государственные или муниципальные, а также НКО. До нового года мы принимаем заявки на субсидии. Сейчас уже поступают первые заявки из Башкортостана, Красноярского края, Алтайского края. Надеюсь, что скоро присоединится и Новосибирск.

Александр Люлько: — Хочу сказать: нас радует, что проходящий в пятый раз форум не является чисто академическим событием, его итогом являются конкретные технологические проекты, которые делают жизнь новосибирцев более комфортной и современной. Соглашения, подписанные по итогам прошлогоднего форума, уже реализованы в конкретных городских проектах. Результаты договоренностей, достигнутых на форуме этого года, думаю, мы сможем увидеть совсем скоро.

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