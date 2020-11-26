Ленинский суд Новосибирска оштрафовал клиническую больницу №11 за нарушение санитарно-гигиенических норм. Факт нарушений был установлен Роспотребнадзором в ходе внеплановой проверки.

По сообщению пресс-службы Ленинского районного суда, новосибирскую городскую клиническую больницу №11 оштрафуют за нарушение правил и гигиенических нормативов.

Напомним, на базе этого учреждения сегодня лечат больных с коронавирусной инфекцией. Нарушения, которые вменяют в вину сотрудникам и руководству больницы обнаружены во время внеплановой проверки больницы специалистами Роспотребнадзора по Новосибирской области.

«Были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих правил и гигиенических стандартов, нормативов», — уточняется в сообщении пресс-службы Ленинского районного суда Новосибирска.

Также сегодня стало известно, что больница планирует оспорить решение суда. Об этом сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Насколько я знаю, это давняя история. Здесь юридическая служба больницы будет оспаривать данное решение», — заявил министр.

Напомним, ранее больница №11 уже попадала в скандал, связанный с содержанием больных. Пациенты, проходившие лечение от коронавируса, устроили акцию протеста после задержки результатов тестов на вирус.

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