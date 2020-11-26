До конца декабря в Новосибирске завершат строительство проблемного жилого дома на улице Герцена. О том, что позволило добиться положительного решения вопроса обманутых дольщиков и что мешает завершить объект, стало известно в ходе выездного совещания мэрии на строительной площадке многоэтажки в Кировском районе.

История долгостроя на улице Герцена тянется с 2013 года. В этом году дом станет одним из шести проблемных объектов, строительство которых будет завершено. 25 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход работ на стройплощадке. Готовность объекта также оценили заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев и глава администрации Кировского района Андрей Выходцев.

Напомним, что многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и автостоянками по строительному адресу: ул. Герцена, 1/1 достраивает ЖСК «Прибрежный». Жилищно-строительный кооператив был создан участниками строительства после банкротства предыдущего застройщика. Сегодня квартиры в доме ожидают 340 семей, из которых 120 человек находятся в статусе обманутых дольщиков.

«Тема обманутых дольщиков — болезненная для нашего города. Мы системно занимаемся проблемой, и каждый год стараемся вводить в эксплуатацию определенное количество долгостроев. В этом году план для нас — шесть объектов. Это будет третий дом, который мы введем. Два уже введены, три впереди, в том числе объект по ул. Тульской. Вспоминаю, когда мы выезжали на площадку дома по ул. Герцена полтора года назад, здесь фактически ничего не было. Непонятно было, как дом заканчивать. Тем не менее, объединение усилий жителей и муниципалитета, а также поддержка областного бюджета позволили довести объект до завершающей стадии строительства», — рассказал Анатолий Локоть.

Для достройки дома нужна была внушительная сумма — порядка 48,3 млн рублей. Строителям были предоставлены субсидии на подключение инженерных сетей, установку лифтового оборудования, благоустройство территории. Из денежных средств, предоставленных в рамках реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области», застройщику было выделено 11,2 млн рублей на покупку лифтов.

По словам председателя ЖСК «Прибрежный» Александры Михайловой, часть необходимой на достройку дома суммы была собрана с будущих собственников, которые дисциплинированно внесли платежи. Однако средств все равно не хватило, и на сегодняшний день нерешенным остается вопрос подключения жилья к электросетям.

Как сообщил на совещании мэр города, до конца текущего года муниципалитет поможет ЖСК решить вопросы с РЭС. В соответствии с местным законодательством, город возьмет на себя обязательства вместе с областной властью сделать все, чтобы люди получили субсидии в этом году. Поручения о проведении такой работы уже даны мэром Новосибирска ответственным должностным лицам.

Как рассказали в самой строительной компании ООО «Промстрой», 18-этажный жилой дом в настоящий момент находится в финальной стадии строительства. Полностью готовы под чистовую отделку квартиры. В каждой — аккуратная цементная стяжка пола и ровные оштукатуренные стены. В доме есть и студии, и 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.

Значительно сэкономить на достройке дома позволила перепланировка: застройщик смог увеличить число квартир с 322 до 340 за счет использования верхнего технического этажа. При этом все изменения проектной документации прошли необходимые согласования и полностью законны. Технический этаж в итоге разместили в цоколе здания, где ранее планировались офисные помещения, от которых было решено отказаться.

Благоустройство прилегающей к дому территории планируется на весну 2021 года.

«Надеемся, после завершения благоустройства получится красивый, ухоженный дом. Он будет завершен благодаря активной позиции самих жителей, которые занимались достройкой объекта, а не выплескиванием эмоций в протестных акциях. Когда усилия дольщиков объединяются с муниципалитетом и правительством для достижения одной цели — тогда получается хороший результат», — отметил мэр.

При этом глава города отметил, что в Новосибирске, к сожалению, число долгостроев не уменьшается, а только пополняется. Так, за последнее время в список незавершенных объектов вошли дома, строительством которых ранее занималась компания ПТК-30. Таким образом, на сегодня в городе насчитывается 58 проблемных объектов. Каждый из них требует своего решения, поскольку единого алгоритма действий, по словам Анатолий Локтя, не существует.

«Ситуация у домов разная, они в разной стадии готовности, с различной задолженностью. Учитывая рост числа долгостроев, мы были вынуждены пойти на то, чтоб создать в мэрии специальный отдел, который занимается исключительно проблемами обманутых дольщиков», — резюмировал мэр города.

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