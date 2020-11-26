Издевавшимся над детьми медсёстрам туберкулёзной больницы предъявили обвинение в Новосибирске

Следователи предъявили обвинения двум медсёстрам филиала Государственной областной новосибирской клинической туберкулёзной больницы за жестокое обращение с детьми. Расследуется и факт халатности со стороны руководства медучреждения, сообщили в четверг в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как рассказали в ведомстве, обвинение женщинам предъявили по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением» (ст. 156 УК РФ).

По данным следствия, утром 2 ноября 35-летняя медсестра увидела, что пациентка детского отделения встала с кровати до подъёма. Медработник посчитала, что та нарушает установленный распорядок дня, но вместо того, чтобы уложить ребёнка спать, она схватила его за волосы и ударила ладонью по лицу.

«После этого, в дневное время 4 ноября 2020 года, снова наблюдая за тем, как девочка не спит во время сон часа и ходит по палате, подозреваемая с силой схватила последнюю рукой за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать», — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Коллега женщины совершила аналогичное правонарушение.

«3 ноября 2020 года в послеобеденное время 55-летняя медицинская сестра посчитала, что малолетний пациент не спит во время сон часа, подошла к ребёнку и с силой ударила ладонью в область спины, причинив тем самым физическую боль и страдания», — сообщили также следователи.

Кроме того, правоохранители расследуют уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) со стороны руководства больницы, которое возбуждено в рамках уголовных дел в отношении медсестёр.

Напомним, проверку по факту жестокого обращения с детьми в новосибирской туберкулёзной больнице организовали в начала ноября.

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