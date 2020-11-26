Фестиваль португальского кино в Новосибирске – революция, любовь и музыка

III Фестиваль португальского кино пройдет в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» с 3 по 6 декабря. В программе шесть современных португальских фильмов: экранизация культового португальского романа, яркая биография провокационного рок-музыканта, два документальных фильма и две истории любви.

Каждый из этих фильмов приоткрывает нам захватывающую историю Португалии. В фильме-открытии «Сну» Патрисии Секейра, зрители узнают историю любви политических активистов Франсишку Са Карнейру и Сну Абекассиш в разгар событий после Революции гвоздик в 70-х гг. Почётным гостем фестиваля станет Жоау Карлуш Мендонса-Жоау, лектор Института культуры и языка Португалии им. Камоэнса, представитель культурного отдела посольства Португалии в Москве. Он примет участие в церемонии открытия и представит другие фильмы программы.

Программу продолжит мелодрама «Явление», экранизация знаменитого романа Вержилио Феррейры, в которой провинциальная идиллия постепенно приводит к череде непоправимых поступков, насилия и потрясений. Настоящим кинолюбителям стоит обратить внимание на мокьюментари «Дождь — это пение в деревне мёртвых», мировая премьера картины состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в 2018 году, где её авторы получили «Приз жюри». Мессор и Салавиза снимали фильм без привычных для кино больших съемочных групп на 16-миллиметровую киноплёнку. Все представители народа крахо играют сами себя, а режиссёры наполняют картину магической реальностью и красотой севера Бразилии.

Перекличка истории и современности, бережное отношение к лучшим традициям и культурному наследию страны можно считать лейтмотивом фестиваля. Но есть в программе и фильмы, обращённые к сегодняшнему дню. Например, «Ангел-хранитель», история о музыке и борьбе за собственное счастье рок-музыканта Антониу Вариасойнса. Перед сеансом приглашаем на беседу «Современная Португалия, её уникальность и самобытность. Старинные традиции в сегодняшней жизни», спикер — режиссёр, автор книги «Моя Португалия. Из блокнота журналиста» Татьяна Гамалей.

В португальском языке есть знаменитое слово, эквивалента которому нет в русском языке – «saudade», оно встречается в названии одного из фильмов «Labirinto da Saudade» – «Лабиринт Тоски». Сами португальцы утверждают, что это особое чувство «тоски по несбыточному и безвозвратно ушедшему». Этот мотив светлой грусти прослеживается в документальной экранизации «Лабиринта тоски», одной из самых известных работ об экзистенциализме в португальской литературе. Этот фильм стал посвящением жизни и творчеству Эдуарду Лоуренсу, одного из величайших португальских мыслителей. В формате автобиографического рассказа, авторы, следуя за Лоуренсу, стараются найти и определить сущность португальской идентичности.

Особенной радостью для зрителей станет прекрасная средневековая легенда о возлюбленных, ставшая неотъемлемой частью истории Португалии. В фильме «Педру и Инеш» история любви короля Дона Педру и знатной кастильской дамы Инеш де Каштру, фрейлины его жены, воплощена в трёх временных пластах: прошлом, настоящем и будущем, вновь и вновь давая героям возможность любить здесь и сейчас.

Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке Посольства Португалии в России. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Паулу Жоау Лопеш ду Регу Визеу Пинейру,

посол Португалии в России

— Фестиваль португальского кино проводится в России с 2012 года, и каждый год привлекает всё больше любителей кинематографа, в том числе и в Новосибирске. В рамках фестиваля будут представлены шесть фильмов, недавно вышедших в прокат в Португалии. Каждая работа раскрывает этическую проблематику, показывает неизменность „национального лица“ и выявляет его истоки и влияние на настоящее.

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