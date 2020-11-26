Новый метод очистки сточных вод с использованием уникального минерала применили в «Кузбассразрезугле»

УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) завершила строительство современных очистных сооружений на Краснобродском угольном разрезе. Новый природоохранный объект предназначен для дополнительной очистки сточных вод на выпуске в реку Черта. На эти цели компания направила почти 40 млн рублей.

Как рассказали в компании, на новых сооружениях действует принцип комплексной очистки сточных вод. Он основан на использовании двух методов, которые применяются поэтапно: сначала – механический (в том числе – адсорбционный), затем – химический.

«Механическая очистка происходит в системе прудов-отстойников и фильтрующем массиве: в двух последовательно размещённых искусственных водоемах сточные воды очищаются от взвешенных веществ — глины, песка и так далее, затем они проходят через фильтрующую дамбу из щебня и цеолита — минерала, обладающего уникальными адсорбционными свойствами. Цеолит способен связывать тяжёлые металлы, фенолы, нитраты и так далее, и не впервые применятся на очистных сооружениях УК «Кузбассразрезуголь». После прохождения через фильтрующий массив очищенные воды собираются в третьем пруду, откуда по системе трубопроводов попадают в здание обеззараживания и учёта расхода сбрасываемых вод. Здесь перед выпуском в реку применяется химический метод очистки — обеззараживание путем реагентной обработки воды», — пояснили в пресс-службе организации.

По словам заместителя директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию АО «УК «Кузбассразрезуголь» Виталия Латохина, компания уделяет много внимания вопросам, связанным с состоянием окружающей среды, поэтому в организации принимают все возможные меры по минимизации потенциального негативного воздействия на природу.

«Ввод в эксплуатацию подобного объекта – это лишь часть среднесрочной природоохранной программы компании, которая включает в себя ещё несколько объектов очистных сооружений. Программа направлена на обеспечение максимально возможной очистки сбрасываемых в водоёмы региона сточных вод с учётом использования наилучших доступных технологий», — рассказал Виталий Латохин.

Ранее сообщалось о том, что компания «Кузбассразрезуголь» приобрела второй мощнейший гусеничный экскаватор.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.