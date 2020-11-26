В Новосибирске заработал Центр управления регионом

Центр управления регионом открылся в Новосибирской области. По поручению президента аналогичные структуры должны появиться во всех субъектах РФ до 1 декабря.

С 26 ноября в Новосибирской области функционирует Центр управления регионом. На его открытии побывал первый вице-губернатор Юрий Петухов, который курирует новосозданную структуру. Напомним, глава области назначил его ответственным за цифровую трансформацию в региональном правительстве.

Задача ЦУР – сбор, мониторинг и обработка обращений граждан, поступающих из официальных источников и из социальных сетей, поясняет пресс-служба правительства Новосибирской области. Следующий этап – передача этих сообщений непосредственным исполнителям в органах власти.

Центр возглавила бывший заместитель директора МФЦ в Новосибирске Ольга Соболева. «Задача ЦУРа не только маршрутизировать обращения граждан, но и при необходимости вырабатывать рекомендации для органов власти с помощью анализа «тепловой карты», чтобы любая ситуация разрешалась в кратчайшие сроки. В процессе работы будут также анализироваться и устраняться причины появления вопросов и жалоб для недопущения повторных обращений», – цитирует Ольгу Соболеву пресс-служба регионального правительства.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о расширении возможностей портала государственных и муниципальных услуг именно для того, чтобы граждане могли напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу.

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