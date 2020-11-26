Рассадка в шахматном порядке и рециркуляторы воздуха: для театров и кинотеатров Новосибирской области установили новые предписания из-за коронавируса

Минэкономразвития Новосибирской области вместе с Роспотребназдором и полицией провели рейд по соблюдению противоэпидемиологических мер в гостиницах, театрах и кинотеатрах региона. По итогам проверки они рекомендовали установить в учреждениях рециркуляторы воздуха, а в залах рассаживать зрителей в шахматном порядке для соблюдения социальной дистанции.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, рейд прошёл 24-25 ноября.

Рециркуляторы воздуха рекомендовали приобрести руководству гостиницы «Сити Отель», хостела «Трак54» и театра кукол КДЦ им. К.С. Станиславского, а администрации хостела Apart StudioTemis & Hostel — завести журналы фиксации температуры сотрудников и посетителей, а также приобрести бесконтактный термометр. Кроме того, в бердском кинотеатре «Академия» потребовали нанести на кресла зала разметку для соблюдения социальной дистанции.

Нарушений же в рассадке зрителей в залах надзорные органы не выявили.

Во время рейда также проверили, учтены ли замечания, которые сделали гостиницам весной.

«Сейчас мы повторно проверяем и смотрим, как эти недочёты были устранены. В противном случае может быть оформлено постановление о нарушениях и пакет документов отправлен в суд», – цитирует пресс-служба регионального правительства заместителя министра экономического развития Новосибирской области Анну Павлову.

Всего за первую волну эпидемии коронавируса минэкономразвития проверило 194 коллективных средства размещения, за вторую – 28 гостиниц и пять учреждений культуры. Основные нарушения, которые выявили специалисты, — отсутствие антисептика для постояльцев, термометра, журнала для фиксации температуры, антисептических средств для обработки дверных ручек и помещений, а также несоблюдение масочного режима.

В областном правительстве также напомнили: предпринимателям, которые игнорируют меры эпидемиологической безопасности, выписывают штраф до 300 тыс. руб. Деятельность же наиболее злостных нарушителей может быть приостановлена.

Ранее сообщалось о том, что владельцы новосибирских кинотеатров усмотрели нарушение закона в «коронавирусных» ограничениях.

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