Оперативный штаб: 187 больных коронавирусом выявили в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба, 26 ноября в Новосибирской области выявлено 21 972 случая заболевания коронавирусом, в том числе 1 397 – среди детей. За сутки тест на COVID-19 показал положительный результат у 187 жителей региона.

Сообщается также о выписке 193 пациентов инфекционных госпиталей – столько жителей региона выздоровело за последние сутки. Всего же их число составило 17 810 человек.

В течение суток от последствий заболевания в Новосибирской области скончались шесть человек: мужчины 54 и 63 лет и женщины 59, 75, 77 и 82 лет. Всего от осложнений коронавирусной инфекции умерло 717 жителей региона.

В Кузбассе 26 ноября зарегистрировано 175 случаев заболевания (всего – 20 248), выздоровело 143 человека (всего – 16 548), три пациента скончались (всего – 359). В Алтайском крае 224 новых случая заражения (всего – 25 225), из больниц выписано 182 человека (всего – 21 752), умерло 12 человек (всего – 1062).

Напомним, 25 ноября суточный прирост заболевания коронавирусом в Новосибирской области составил 179 случаев.

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