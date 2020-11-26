Мэр Новокузнецка заявил о нехватке водителей для транспортной реформы

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил в социальных сетях о нехватке порядка 600 работников транспортной сферы. Он подчеркнул, что в первую очередь городу требуются водители.

О наборе сотрудников транспортной сферы Сергей Кузнецов сообщил на своих страницах в социальных сетях по итогам встречи с жителями, которые выразили недовольство транспортной реформой в Новокузнецке.

«Сегодня потребность в специалистах остается высокой. Трудоустроить готовы несколько сотен человек. Нужны — слесари, электрики, механики, диспетчеры производства, секретари и пожалуй, самое главное звено автотранспортного предприятия — водители. Подчеркиваю, ставку мы делаем на местных водителей! И компании готовы взять на работу еще около 600 человек», — рассказал в Instagram Сергей Кузнецов вечером 25 ноября.

Мэр также сообщил, что уволенным сотрудникам местных транспортных предприятий, которых сменил пришедший в регион санкт-петербургский перевозчик ООО «ПитерАвто», будет оказана поддержка и помощь в трудоустройстве. Он подчеркнул, что на особом контроле находятся сотрудники с детьми и инвалидами на иждивении.

Напомним, в рамках нововведений в Новокузнецке планируется сократить количество маршрутов общественного транспорта с 80 до 50 во избежание их дублирования, а также увеличить число автобусов. Из-за технических сложностей реформа не стартовала в срок, который был назначен на 18 ноября, а жители Новокузнецка не смогли в этот день выехать утром из своих районов.

В результате власти вместе с новым перевозчиком ООО «ПитерАвто» приняли решение о бесплатном проезде в автобусах до конца месяца. При этом жители, как и местные перевозчики, остаются недовольны приходом в регион новой транспортной организации и изменением схемы транспорта.

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