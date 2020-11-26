Введённый в воскресенье режим «чёрного неба» в Кузбассе планируют снять в четверг

Власти продлевают режим неблагоприятных метеоусловий в Кузбассе, впервые введённый в регионе в воскресенье. Предполагается, что он будет снят уже вечером в четверг, сообщили 26 ноября в пресс-службе правительства Кемеровской области.

Из-за отсутствия осадков и ветра в воздухе накапливаются вредные примеси, такая погода стоит в регионе уже почти неделю. По сообщению регионального гидрометцентра, она сохранится в Кузбассе ещё как минимум два дня.

Сейчас для предприятий Новокузнецка, Кемерова и Прокопьевска действуют рекомендации по сокращению выбросов в атмосферу, а жителям советуют ограничить пребывание на улице и проветривать помещения с помощью кондиционеров. Власти также порекомендовали кузбассцам не проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе.

По сообщениям жителей региона в соцсетях, в воздухе ощущается запах газа, а небо затянуто дымкой.

Как отмечает агентство «Интерфакс», с конца прошлого года в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске режим неблагоприятных метеоусловий вводился более 40 раз.

Ранее сообщалось о том, что в Новокузнецке ввели бесплатный проезд в автобусах из-за неудачной транспортной реформы.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.