Умер почетный вице-президент АСДГ Роальд Бабун

24 ноября в Новокузнецке умер почетный вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, профессор кафедры муниципального управления Новокузнецкого института Кемеровского государственного университета Роальд Владмирович Бабун.

С 1990 года, с момента избрания председателем Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, Роальд Владимирович посвятил себя вопросам социально-экономического развития Новокузнецка, а в дальнейшем погрузился в дело становления местного самоуправления в масштабах всей страны.

Под его руководством был разработан и принят один из первых в России устав города Новокузнецка, разработана программа социально-экономического развития города в условиях перехода к рыночной экономике, положение о статусе пригородной зоны. Именно им был принят ряд новаторских решений по реформированию экономики муниципалитета, многие из которых только сейчас начинают получать свое широкое развитие и воплощение в масштабах страны.

С его активным участием были установлены побратимские отношения Новокузнецка с городами Питтсбург (США), Запорожье (Украина), Чаоян (КНР). Роальд Бабун был организатором разработки совместно со специалистами из Питтсбурга перспективного плана развития города «Новокузнецк – 2010».

С 1994 года Роальд Владимирович работал в Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, где возглавлял направления по вопросам законотворческой деятельности, работы представительных органов местного самоуправления, экономики и финансов, управления городской недвижимостью. Он внес большой вклад в защиту интересов городов в федеральных органах государственной власти, в организацию обмена опытом работы городов в различных сферах деятельности.

В разные годы он являлся членом Совета по местному самоуправлению при президенте России, членом правления Союза российских городов. Был в числе разработчиков Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принятого в 1995 году, за что получил благодарность Комитета Государственной Думы по местному самоуправлению.

В июне 2019 года решением XXXVI Общего собрания АСДГ, учитывая заслуги и большой личный вклад в становление и развитие местного самоуправления в России и Ассоциации, Роальд Бабун избран почетным вице-президентом АСДГ.

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