Сибирский банк Сбербанка совместно с программой «Учитель для России» запускают экологический проект «ЭкоСиб»

Благотворительный фонд «Новый учитель», который реализует программу «Учитель для России» запустил экологический проект «ЭкоСиб» для учителей средних школ Сибирского федерального округа. Партнером выступил Сибирский банк ПАО «Сбербанк».

Целевая аудитория проекта – педагоги десяти общеобразовательных школ Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Республик Тыва и Хакасия, Красноярского и Алтайского края, которым важно развивать у детей культуру ответственного отношения к окружающей среде. За методический блок отвечает участница программы «Учитель для России» фонда «Новый учитель» экологический активист Мария Исаева.

«В программе «Учитель для России» мы собираем лучшие практики для развития школ. При поддержке Сбербанка у нас появилась возможность масштабировать опыт ведущих экологических организаций по развитию культуры добровольчества, организации раздельного сбора, экологических игр и уроков, – комментирует соосновательница программы «Учитель для России» и исполнительный директор благотворительного фонда «Новый учитель» Алена Маркович. – Мы надеемся, что этот проект поможет педагогам сделать первые шаги в развитии экологической культуры в школе».

Проект «ЭкоСиб» состоит из двух частей. Первая –- это образовательные вебинары, благодаря которым участники смогут погрузиться в экологическую тематику. Мастер-классы проведут представители Зеленого движения России ЭКА, Гринпис, создатели экологических игр из Центра экономии ресурсов, а также школьные учителя – экологические активисты. Ведущие мастер-классов расскажут о том, как развивать экологическое движение в школах, чтобы участие в нем было интересно для детей и как проводить различные по масштабу экологические мероприятия.

Вторая часть — это серия мероприятий для детей по форматам, предложенным на вебинарах, которые школы реализуют до конца учебного года при поддержке организаторов. Итоги будут подведены в мае 2021 года.

После завершения образовательного блока для учителей, вся информация на экологическую тематику, материалы для экологических уроков, записи вебинаров будет доступна всем участникам проекта.

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