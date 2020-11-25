Новосибирский суд определил меру пресечения еще одному фигуранту «дела Ярового»

Центральный районный суд Новосибирска в среду определил меру пресечения еще одному предполагаемому фигуранту «дела Ярового», бывшему руководителю управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александре Авериной.

Напомним, накануне Центральный районный суд вынес решение о заключении под стражу бизнесмена, руководителя ООО «ГУМ» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрия Куклина. В среду еще одним решением Центрального суда под стражу была отправлена экс—руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина. Как и Дмитрию Куклину, Александру Аверину заключили под стражу на один месяц и 21 сутки, до 13 января 2021 года. До сих пор неизвестно, избрана ли мера пресечения предположительно задержанному в понедельник экс-прокурору Новосибирска Денису Ференцу.

По данным источника «Континента Сибирь», Дмитрий Куклин, Александра Аверина и Денис Ференец являются фигурантами уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. По версии следствия, Олег Яровой лично и через доверенных лиц мог организовать коррупционные контакты с руководством органов прокуратуры региона.

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