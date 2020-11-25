Бывшего топ-менеджера новосибирского офиса «Сбербанка» обвиняют в особо крупном мошенничестве

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк» Дарьи Федоровой, которой вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили в среду в калининском районном суде, заседание по делу бывшего топ-менеджера допофиса «Сбербанка» назначено на 7 декабря. По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, Дарья Федорова обвиняется в преступлениях, предусмотренных частью третьей ст. 183 УК РФ (Незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности) и частью четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения).

По версии следствия в период с сентября по октябрь 2019 года обвиняемая, которая имела доступ к автоматизированной банковской системе «Сбербанка», воспользовалась информацией о движении средств по счетам одного из клиентов и его персональными данными. Женщина изменила номер мобильного телефона клиента и, используя интернет-приложение, от его имени оформила заявку на получение кредита в размере 1,8 млн рублей. Полученные таким образом денежные средства она перевела на личные счета в других банках и потратила их на покупки в интернет-магазинах.

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