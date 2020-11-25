Основателя «Общины Виссариона» отправили в Новосибирск после психиатрической экспертизы в Москве

Один из руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» («Община Виссариона») Сергей Тороп отправлен в Новосибирск из Москвы, где в институте имени Сербского он проходил психиатрическую экспертизу в рамках рассмотрения дела о насилии над гражданами. Об этом 25 ноября сообщили адвокаты Торопа в своём telegram-канале.

Как рассказали защитники, двое других лидеров общины – Вадим Редькин и Владимир Ведерников – ещё находятся на экспертизе в медучреждении, куда были направлены вместе с Торопом, связи с ними нет.

«Тороп С.А. отправлен в Новосибирск, скорее всего поездом. Защита не может точно сказать день убытия, маршрут этапа и его сроки. Скорее всего это произошло 16.11.2020. Мы будем это выяснять», — говорится в сообщении.

Адвокаты также напомнили, что направили апелляционные жалобы на пересмотр сроков ареста обвиняемых. В пятницу, 20 ноября, суд постановил, что под стражей фигуранты будут находиться до 15 января 2021 года. Защитники также направили жалобы на избрание меры пресечения. Кроме того, они сообщили, что направили ходатайство о проведении психиатрической экспертизы пострадавшим по делу.

Напомним, лидеры общины были арестованы в Новосибирске по обвинению в применении психологического насилия и причинения тяжкого вреда здоровью в сентябре. В октябре фигурантов направили в московский институт имени Сербского для проведения психиатрической экспертизы – следствие отказалось проверять их в Новосибирске.

«Церковь последнего завета» («Община Виссариона») была создана в 1990-х годах в Красноярском крае. Центр организации располагается Курагинском районе региона, где в феврале прошли обыски с участием новосибирских следователей.

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