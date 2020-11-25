Поможет ли петиция в японское посольство защитить сквер в Новосибирске?

Жители Шевченковского жилмассива в Новосибирске опубликовали 25 ноября на сайте общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» петицию в адрес Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в России, а также мэрам городов-побратимов Новосибирска и Саппоро, с коллективной просьбой сохранить Каменский сквер перед муниципальным культурным центром «Сибирь-Хоккайдо».

Жители близлежащих к Каменскому скверу домов просят внести эту территорию в зону общественных парков с дальнейшим благоустройством в японском стиле.

«С момента подписания договора о побратимстве между городом Саппоро и городом Новосибирском прошло 30 лет. Больше двадцати лет существует воздвигнутый в честь этого события муниципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо», являющийся центром притяжения туристов с Востока. Однако прилегающая территория – большой дикий сквер, единственный убереженный участок зеленой зоны в центре города и излюбленное место отдыха для горожан, на протяжении многих лет остается неухоженным и планируется к застройке», – говорится в тексте петиции.

Экоактивисты рассчитывают заручиться поддержкой мэра Саппоро и просят его повлиять на власти Новосибирска, чтобы они остановили все планы по строительству и внесли весь участок в зону общественных парков с дальнейшим благоустройством в японском стиле.

Территория перед центром «Сибирь-Хоккайдо», выходящая на оживленную Ипподромскую магистраль, много лет представляет собой огромный пустырь. Согласно выписки из ЕГРН от 04.09.2020 года, около 4 га на этой территории принадлежит ООО «Атенон» (директор Галина Курчева). Весной этого года мэрия выпустила постановление об изъятии двух земельных участков общей площадью 1,2 га для муниципальных нужд. Напротив центра «Сибирь-Хоккайдо» планируется построить школу.

Мэрия организовала оценку рыночной стоимости этой земли для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством. По информации «Континента Сибирь» из достоверных источников, муниципалитет и собственник пришли к соглашению.

До Галины Курчевой «Континенту Сибирь» дозвониться не удалось.

По словам владельца, директора Nazarov & Partners Александра Назарова, для того, чтобы на территории перед культурным центром разбить парк, мэрии придется выкупить участок земли у собственника по рыночной цене. «Цена будет там космическая, не думаю, что мэрия на это пойдет. Возможно, у мэрии есть какие-то рычаги, но я на данный момент их не вижу. Меня, по большому счету, удивляет позиция жителей, которые начинают предлагать собственнику свое видение использования земельного участка. Пытаются не дать что-то построить, не согласовать. Возможно, это не плохо, в последние годы общественная активность выросла, но с другой стороны, город должен развиваться, должен строиться. Выход, наверное, в том, чтобы при согласовании проекта были учтены пожелания жителей близлежащих домов, будет найден компромисс, к которому прислушается как застройщик, так и мэрия», – выразил надежду в разговоре с нашим изданием Александр Назаров.

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