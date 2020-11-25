«Сибагро» строит распределительный центр возле Криводановки за 500 миллионов рублей

Свинокомплекс «Сибагро» (АО «Кудряшовское») начал строительство распределительного центра вблизи посёлка Криводановка в Новосибирской области. Завершить работы планируется 1 января 2022 года.

Максимальная вместимость распределительного центра составит 5,5 тыс. тонн. С учётом привлечения кредитных средств проект обойдётся в сумму около 500 млн руб.

«Центр будет выполнять оптово-распределительные функции, его ввод увеличит количество мест хранения, обеспечит удобство отгрузки и распределения продукции. Это позволит доставлять её до потребителя максимально оперативно», — сообщает пресс-служба «Россельхозбанка», который предоставил кредит на строительство объекта.

Предполагается, что на проектную мощность центр выйдет во втором квартале 2022 года.

Кудряшовский свинокомплекс ежегодно производит более 50 тыс. тонн свинины в живом весе, что составляет 72% от общего объёма производства продукта в Новосибирской области. В 2020 году завершится строительство третьей очереди свинокомплекса. Это позволит увеличить проектную мощность предприятия почти в полтора раза, за счёт чего объём производства свинины в регионе должен вырасти на 20 тыс. тонн в год.

АО «Сибирская аграрная группа» («Сибагро») — холдинг, в состав которого входит 11 предприятий по производству продуктов питания в семи регионах страны. В числе компаний холдинга – свиноводческие комплексы в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае. Кроме того, в организацию входят свонокомплексы в Новосибирске и Томске.

Как сообщалось, в октябре прошлого года «Сибагро» приобрела Кудряшовский свинокомплекс у московского агропромышленного холдинга «КоПитания». В сентябре 2020 года гендиректором мясокомбината стал Алексей Селиванов. Он пришёл на смену Эдуарду Щеколову, который руководил предприятием с 2018 года.

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