Фудкортам в торговых центрах Новосибирска могут разрешить работать

Альтернативой новым ограничениям может стать четко установленный регламент работы фудкортов в торговых центрах «на время ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщил РБК, со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию письма. Оно было направлено Минпромторгом РФ 20 ноября во все администрации российских регионов.

Новосибирская область вошла в число 8 регионов, где региональные власти ограничили работу фудкортов в торговых центрах. Министерство промышленности и торговли РФ направило письмо, подписанное врио директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Александром Лифинцевым, в регионы с предложениями, как организовать работу фудкортов на территории торговых центров.

Эти предложения были разработаны совместно с Российским союзом торговых центров (РСТЦ) и компаниями IKEA и «Мега». В частности Минпромторг РФ предлагает региональным властям ввести регламент, предполагающий, например, обслуживать посетителей у столиков, как в ресторанах.

В Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области «Континенту Сибирь» сообщили, что такого письма от федерального Минпромторга еще не получали.

В пресс-службе Ingka Centres в России (управляет сетями IKEA и «Мега») также не знают о письме Минпромторга. Однако в компании не исключают, что предложения будут основываться на опыте работы в период пандемии, рекомендациях Роспотребнадзора и органов власти.

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