Новосибирские девятиклассники могут вернуться в школы после Нового года

Власти Новосибирской области в декабре обсудят возврат учеников девятых классов к очному обучению. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук на встрече с журналистами в пресс-центре «Интерфакс» 25 ноября.

Министр напомнил, что сейчас в Новосибирской области очно обучаются ученики с первого по пятый класс, а также одиннадцатиклассники. Кроме того, очное обучение организовано для учащихся малокомплектных и коррекционных школ региона. Остальные школьники находятся на дистанционном обучении – всего их 40%.

Сергей Федорчук также отметил, что продление зимних каникул в регионе пока не планируется.

«Всё будет зависеть от эпидситуации», — отметил министр.

Сергей Федорчук также сообщил, что в отдельных случаях из-за отставания в выполнении учебного плана учебный год может быть продлён, однако в массовом формате такая практика не планируется.

Сейчас, по словам министра, на больничном в Новосибирской области находится 3506 педагогов, в том числе 1300 школьных учителей из 40 тысяч. На контроле по коронавиурсной инфекции — 106 педагогов и 90 учеников. В детских садах региона болеют 124 человека – 36 детей и 88 сотрудников учреждений. На карантин закрыто 32 группы. Кроме того, карантин введён в классах двух школ в Бердске и Новосибирске.

Ранее сообщалось о том, что в школах Новосибирской области могут продлить зимние каникулы.

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