Директора новосибирского ООО «ГУМ» заключили под стражу

Центральный районный суд Новосибирска вынес решение о заключении под стражу бизнесмена, руководителя ООО «ГУМ» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрия Куклина.

Решение в среду опубликовано на сайте Центрального районного суда Новосибирска. Мера пресечения Дмитрию Куклину была избрана на основании ходатайства представителя пятого следственного управления ГСУ СК РФ. По решению суда Куклин будет заключен под стражу на один месяц и 21 сутки, до 13 января 2021 года. О том, нарушение какой статьи УК инкриминируется бизнесмену, в суде не сообщили.

Напомним, информация о задержании Дмитрия Куклина появилась в минувший понедельник. Предположительно оно связано с прошедшим задержанием экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего руководителя управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александры Авериной.

По неподтвержденной пока официально информации, Денису Ференцу вменяется нарушение ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), бывшему руководителю управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александре Авериной – ст. 306 УК РФ (Пособничество в заведомо ложном доносе). Как пояснил «Континенту Сибирь» информированный источник, задержание бывших руководителей органа прокурорского надзора связано с уголовным делом в отношении бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. По версии следствия, Олег Яровой лично и через доверенных лиц мог организовать коррупционные контакты с руководством органов прокуратуры региона.

Дмитрий Куклин является учредителем и руководителем ряда крупных новосибирских компаний, включая ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ». Большинство компаний специализируются на операциях с недвижимым имуществом.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.